La relación entre Trump y Netanyahu bajo una tensión creciente por la guerra

De iniciar juntos la guerra contra Irán a tener una relación cada vez más tensa, el vínculo de Donald Trump y Benjamín Netanyahu estaría bajo fuego luego de que el presidente estadounidense llamara "loco" al primer ministro israelí

Trump lanzó una serie de insultos en una llamada telefónica con Netanyahu por el temor de que las amenazas de este de bombardear Beirut afecten las conversaciones con Teherán, informaron los medios estadounidenses Axios y ABC News.

La información puso de relieve los vínculos cada vez más frágiles entre los dos aliados de derecha que tienen mucho que perder políticamente con la guerra en Medio Oriente.

Trump quiere terminar una guerra que ha golpeado duramente la economía estadounidense a menos de seis meses de las elecciones de medio término, en las que se decidirá si su Partido Republicano mantiene el control del Congreso.

Por su parte, el veterano primer ministro israelí se enfrenta a un posible colapso de su coalición de derecha y está bajo fuego por ceder ante Trump en temas de seguridad después de frenar los planes de ataque a Beirut.

- "Todos te odian" -

"Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el trasero. Todos te odian ahora. Todos odian a Israel por esto", le habría gritado Trump por teléfono el lunes a Netanyahu, según informó Axios.

Medios israelíes han negado esa versión.

Al ser consultado por la AFP, un funcionario de la Casa Blanca se refirió a publicaciones del lunes de Trump en su plataforma Truth Social.

En sus comentarios, Trump agradeció a Netanyahu por lo que dijo que era un acuerdo para retirar a las tropas de Beirut y "detener los disparos" con Hezbolá.

Según analistas, no es la primera vez que los dos políticos chocan y no sería la última.

"Las tensiones personales entre Netanyahu y los presidentes estadounidenses no son nuevas", dijo a la AFP el exembajador en Israel Dan Shapiro, ahora miembro distinguido del Atlantic Council.

Durante tres décadas, Netanyahu intentó persuadir a los inquilinos de la Casa Blanca para atacar a Irán por su programa nuclear. Solo en Trump encontró un aliado ideológico.

El político israelí se reunió con Trump en varias ocasiones desde el regreso de este al poder en 2025. Y fue clave en lograr que el líder estadounidense cruzara la línea en febrero cuando aún intentaba decidir si ir o no a la guerra, refirió recientemente el New York Times.

Tanto el conflicto como la alianza con Netanyahu han resultado ser políticamente caros.

- "Muere por seguir en el poder" -

Antiguos aliados de Trump como el presentador Tucker Carlson y la excongresista Marjorie Taylor Green acusan al presidente de dejar que Israel arrastrara a Estados Unidos a otra guerra en Oriente Medio.

Esto, dicen, va en contra de los principios de "Estados Unidos primero" que representa el movimiento MAGA.

E incluso el Partido Republicano, firmemente proisraelí, se encuentra cada vez más dividido. Alrededor del 57% de los republicanos entre 18 y 49 años tienen una opinión desfavorable de Israel, frente al 50% del año pasado, según mostró en abril una encuesta del Pew Research Center.

El efecto de la guerra contra Irán en los precios amenaza las posibilidades de triunfo de los republicanos en las elecciones de noviembre.

Para Netanyahu —con frentes de guerra abiertos en Líbano, Irán y Gaza, además de una serie de cargos por corrupción—, es probable que haya aún más en juego.

"Netanyahu muere por seguir en el poder", dijo a la AFP Mairav Zonszein, del International Crisis Group.

"Trump intenta encontrar una vía de escape, y claramente tiene mucho poder de presión sobre Netanyahu", agregó.

Pero mientras Trump intenta acabar la guerra, Netanyahu quiere seguirla. "Esa es su principal divergencia", concluyó.