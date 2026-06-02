Hallan 303 lingotes de oro en la casa de un exfuncionario de la CIA: qué dijo el FBI

Un exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) fue acusado de robar 303 lingotes de oro de la agencia y esconderlos en su casa. Al respecto, el FBI aseguró que el arresto se produjo tras una investigación interna que llevó al director de la CIA, John Ratcliffe, a derivar el caso al buró federal.

Un exagente de la CIA se quedó con lingotes de oro: dijo que eran para gastos del trabajo

De acuerdo con un comunicado conjunto que la CIA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) enviaron a NBC, David Rush, quien ocupaba un cargo directivo, fue acusado de robo de fondos públicos en una denuncia presentada en el Distrito Este de Virginia.

Según el informe, cuando se descubrieron los lingotes de oro en su casa, el exfuncionario afirmó que los necesitaba para gastos relacionados con el trabajo. No se especificó cuándo se inició la investigación ni desde cuándo Rush dejó de pertenecer a la CIA.

El reporte indica que entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, realizó varias solicitudes de fondos, incluidas divisas extranjeras y decenas de millones de dólares en lingotes de oro que los funcionarios no pudieron localizar en el lugar de almacenamiento correspondiente.

El 18 de mayo, agentes del FBI se presentaron en casa de Rush y confiscaron 303 lingotes de oro valorados en más de 40 millones de dólares. También encontraron US$2 millones en efectivo y 35 relojes de lujo, en su mayoría Rolex.

La teoría, según el documento judicial, es que el funcionario se apropió de parte del dinero solicitado para gastos y lo tomó para beneficio personal. En el comunicado, las agencias señalaron que colaborarán estrechamente junto con el Departamento de Justicia para investigar el caso.

El exfuncionario de la CIA también mintió sobre sus antecedentes

De acuerdo con NBC, Rush no solo es investigado por malversación de fondos, sino por mentir a sus empleadores sobre sus antecedentes durante casi dos décadas.

A pesar de que las agencias de seguridad del gobierno federal hacen investigaciones y consultan los antecedentes antes de contratar a una persona, Rush logró engañar a la CIA en varias ocasiones:

En su primera solicitud afirmó haberse graduado de la Universidad de Clemson en el año 2000.

En su segunda solicitud añadió que poseía un título de posgrado por parte del Instituto Politécnico Rensselaer.

En 2019 incluyó los títulos anteriores y una prueba de vuelo de la escuela de pilotos de pruebas navales de EE.UU.

Una vez contratado, en sus solicitudes de ascenso, dijo haber sido director de tesis en el Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea y que era piloto de la armada.

David Rush está en espera de su audiencia y no se ha declarado culpable o inocente Oficina del Sheriff de Alexandria

Sin embargo, según documentos oficiales, nada de lo anterior era cierto. No se graduó de las escuelas mencionadas y no hay registro de él en la Administración Federal de Aviación.

El hombre también amañó información al reclamar 744 horas de permiso militar desde que fue dado de baja con honores en 2015, por lo cual obtuvo aproximadamente US$77.000 en compensación, de acuerdo con ABC.

Qué pasará con el exfuncionario de la CIA que escondió los lingotes de oro

Según ABC, Rush fue arrestado por el FBI el 19 de mayo luego de una denuncia por parte de la CIA. En una audiencia programada para el 5 de junio se avanzará en su caso.

Agentes del FBI registraron la casa del exfuncionario de la CIA (Imagen de referencia) Damian Dovarganes - AP

Su abogado no dio comentarios al respecto y el acusado aún no se declaró culpable o inocente.