escuchar

Lionel Messi se ha convertido en un verdadero ídolo en Florida. Luego de su llegada al estado para unirse a Inter Miami, muchos fanáticos optaron por vestir la camiseta rosa y negra, la oficial del equipo y apoyarlo en cada partido que disputa en la Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés). Este fin de semana, el argentino podría volver a jugar con su equipo de Fort Lauderdale, y verlo en vivo podría costar casi 700 dólares.

Hasta el momento, los precios de las entradas para el partido de este domingo entre Inter Miami y Los Angeles FC son los más caros de la historia para un partido de la MLS, de acuerdo con el sitio web TickPick.

La entrada más económica para asistir al partido de Inter Miami este fin de semana ronda los 700 dólares TickPick.com

El valor de los boletos ronda los 690 dólares, lo que representa un aumento del 527% sobre el precio promedio de las entradas para un partido de esa liga, que solían costar 110 dólares, antes de que el jugador argentino, y antiguo capitán del FC Barcelona por años, se uniera al equipo floridano.

A poco más de 48 horas de que ocurra el partido, la entrada más barata para ver a Inter Miami enfrentarse a los ganadores de la Copa MLS del año pasado costará 717 dólares, según TickPick. De hecho, este podría ser el nuevo límite máximo para los precios de los boletos, de acuerdo con Brett Goldberg, el codirector del sitio web, “es probable que el mercado estabilice los precios en su nivel actual, aunque existe la posibilidad de un cambio al alza en los precios debido a la mayor demanda”, le dijo el ejecutivo a CNN Business.

El delantero argentino de Inter Miami Lionel Messi y el mediocampista español Sergio Busquets se sientan en el banquillo durante el partido de la Major League Soccer 2023 entre Inter Miami y New York Red Bulls en el Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey, el 26 de agosto de 2023 KENA BETANCUR - AFP

Si bien no se sabe si La Pulga jugará este fin de semana con Inter Miami, ya que podría viajar a su país para unirse a la selección argentina, su llegada al equipo de Florida causó un boom, no solo en popularidad sino en precios. A esto también se le suman los arribos de Sergio Busquets y Jordi Alba, que no solo son futbolistas de élite, sino que comparten una gran amistad con Leo, forjada durante sus años en Barcelona.

Según consignó CNN Business, las apariciones de Messi en el equipo copropiedad de David Beckham incrementaron los precios de las entradas. Tan solo la semana pasada, cuando debutó en la temporada regular, los valores fueron casi un 1000% más elevados de lo habitual para una entrada de los New York Red Bulls.

Lionel Mess de Inter Miami CF celebra con Jordi Alba después de marcar un gol en la primera mitad durante el partido de semifinales de Leagues Cup 2023 entre Inter Miami CF y Philadelphia Union en Subaru Park, el 15 de agosto 2023 en Chester, Pensilvania TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo de Florida es ahora el uniforme de club de la MLS más vendido de costa a costa en Estados Unidos, excepto en Vermont. Anteriormente, la camiseta de Inter Miami era la más demandada solo en Florida. De acuerdo con Adidas, la demanda por llevar el número de Messi a espaldas ha sido “sin precedentes”, con miles de clientes en lista de espera hasta octubre.

La fiebre por la llegada del jugador, llamada en los medios Messimanía, se extendió más allá de la venta de camisetas y de entradas a los partidos. Apple también resultó un gran ganador con el fichaje de Messi. Quien quiera sintonizar en vivo los juegos, deberá unirse a la plataforma de streaming de la compañía, que reportó que, desde julio, las suscripciones de su paquete de transmisión de fútbol se dispararon a niveles históricos.