¿La salida a bolsa de SpaceX convertirá a Elon Musk en un billonario?

Elon Musk ya es el hombre más rico del mundo, pero cuando SpaceX finalmente haga su muy esperada salida a bolsa podría convertirse en el primer billonario del planeta

La revista Forbes estimó el martes su fortuna en casi 835.000 millones de dólares, frente a los 342.000 millones que calculaba en su lista anual de multimillonarios de marzo de 2025

Musk supera con creces al cofundador de Google Larry Page, que ocupa el segundo lugar con 298.000 millones

La salida a bolsa de SpaceX, prevista en torno al 12 de junio, "prácticamente garantizará que su patrimonio supere un billón de dólares", dijo Forbes a principios de abril, cuando la empresa presentó por primera vez su solicitud para cotizar en el Nasdaq

Se espera que la valoración de la empresa, fundada en 2002, oscile entre 1,7 y 2 billones de dólares, por encima del rango que alcanzaba un máximo de 1,5 billones en marzo

Las plataformas de negociación de acciones no cotizadas valoraban el martes la compañía en unos 1,5 billones de dólares, con una acción individual a unos 129 dólares en Forge Global (frente a 53 dólares a mediados de diciembre) y 118 dólares en Nasdaq Private Market

El magnate de 54 años posee actualmente el 12% de las acciones ordinarias de SpaceX y alrededor del 94% de las acciones clase B (cada una con 10 votos), según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos

Según cálculos de la Afp, después de la salida a bolsa, Musk poseería alrededor del 42% del capital de SpaceX y el 79% de todos los derechos de voto. Es decir, un equivalente de 735.000 a 840.000 millones de dólares, de acuerdo con el último rango estimado de valoración

"Las tendencias actuales son una increíble y continua centralización y concentración de la riqueza" en manos de unos 3.000 multimillonarios, declaró a la Afp William Robinson, profesor de sociología en la Universidad de California en Santa Bárbara

- "Oligarquía tecnológica" -

Robinson señaló que, al mismo tiempo, 5.000 millones de personas en la Tierra viven por debajo del umbral de pobreza, lo que crea una "desigualdad extrema" que puede provocar guerras civiles y otras crisis

Afirma que la "nueva clase de multimillonarios", a la que se refiere como "oligarquía tecnológica", ejerce un poder estructural sobre los Estados, las economías y la sociedad que recuerda al auge del nazismo y el fascismo hace 100 años

SpaceX absorbió en febrero la empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, que a su vez había integrado la red social X (antes Twitter) un año antes

Musk también posee alrededor del 12% del fabricante de autos eléctricos Tesla, cuya capitalización bursátil se sitúa actualmente en unos 1,58 billones de dólares

El empresario dijo a mediados de febrero que su patrimonio neto estaba casi totalmente vinculado a las acciones de Tesla y SpaceX, y que menos del 0,1% de su fortuna estaba en efectivo

Los analistas prevén una fusión en 2027 entre SpaceX y Tesla, que se centra cada vez más en robótica, energía y transporte autónomo

Las dos empresas ya están desarrollando conjuntamente algunos proyectos, como la gigantesca planta de fabricación de semiconductores Terafab

Musk también posee acciones en The Boring Company, una empresa de construcción de túneles, y en Neuralink, que está desarrollando interfaces cerebro-computador implantables

Robinson dijo que Musk podría adquirir un "aura de Dios" para algunas personas si se convirtiera en el primer billonario del mundo

Su patrimonio podría inflarse aún más si cumple los criterios del plan de compensación elaborado en 2025 por el consejo de administración de Tesla

Si alcanza los numerosos objetivos financieros y operativos, podría embolsarse aproximadamente un billón de dólares más a lo largo de 10 años

En SpaceX, podría ganar más de 130.000 millones de dólares con dos planes de compensación, pero una de las condiciones implica establecer una colonia humana permanente en Marte de al menos un millón de personas