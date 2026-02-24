La selección femenina de hockey sobre hielo de EE. UU. no asistirá al discurso de Trump

La selección femenina de hockey sobre hielo de Estados Unidos, ganadora del oro en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, afirmó este martes que no asistirá al discurso sobre el estado de la Unión de Donald Trump

La decisión de las flamantes campeonas olímpicas tiene lugar después de que el presidente estadounidense bromeara con que sería "destituido" si no las invitaba a asistir

Tanto los republicanos como los demócratas suelen llevar invitados para presenciar el discurso anual del mandatario ante el Congreso

Trump recibió en la Casa Blanca a la selección masculina de hockey sobre hielo de Estados Unidos antes de su discurso de este martes, luego de que también ganaran el oro en las justas italianas

Pero un comunicado de USA Hockey, el organismo rector nacional de este deporte, enviado a la AFP este martes, indicó que las jugadoras no podrían "participar" en el discurso sobre el estado de la Unión debido a compromisos previos

"Estamos sinceramente agradecidas por la invitación extendida a nuestro equipo femenino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, y valoramos profundamente el reconocimiento a su extraordinario logro", reza la nota

"Debido a las fechas y a compromisos académicos y profesionales previamente programados tras los Juegos, las atletas no pueden participar", agregó. "Se sintieron honradas de ser incluidas y agradecen el reconocimiento"

La selección femenina de Estados Unidos ganó la medalla dorada por primera vez desde 2018 tras vencer a las canadienses por 2-1 el jueves

El equipo masculino estadounidense, por su parte, siguió ese logro con su propio oro, el primero en 46 años, al derrotar a Canadá por 2-1 el domingo

En un video compartido en internet poco después de la victoria, se puede oír a Trump por el altavoz de un teléfono en una llamada con el equipo masculino

Los invita a la residencia oficial antes de decir: "Vamos a tener que traer al equipo femenino, ¿lo saben, verdad?", a lo que los jugadores se ríen. "Creo que probablemente me someterían a un juicio político, ¿de acuerdo?", añadió el presidente

El conjunto masculino llegó a la Casa Blanca el martes por la tarde, vistiendo suéteres de la selección estadounidense y sus medallas de oro. Trump los recibió en el Despacho Oval