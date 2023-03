La sorpresa de Bono y The Edge para sus fans en el Día de San Patricio

escuchar

Bono y The Edge, miembros fundadores de la banda irlandesa U2, revolucionaron este Día de San Patricio y les dieron un regalo a sus fans al sumarse a los célebres Tiny Desk de National Public Radio (NPR), una de las sesiones de música más famosas del mundo. Con millones de seguidores en todo el mundo desde sus primeros álbumes, en la década del 80, Bono hizo una entrada triunfal al set mientras hablaba por un teléfono imaginario: “¡Aquí llegan los artistas!”, dijo.

No es casualidad que la banda haya elegido el 17 de marzo, Día de San Patricio, patrono de Irlanda, para reaparecer públicamente con una sesión acústica en NPR y para lanzar su nuevo álbum, Songs of Surrender.

El minishow, publicado en el canal de Youtube NPR Music, fue una suerte de adelanto del nuevo disco de estudio del grupo, para el cual la banda liderada por Bono reimaginó parte de su catálogo con reversiones de 40 de sus canciones más clásicas.

Bono y The Edge: Concierto Tiny Desk

Sin el bajista, Adam Clayton, ni el baterista, Larry Mullen Jr., Bono y The Edge llegaron al Tiny Desk. Después de cinco días de ensayos en Nueva York, presentaron cuatro canciones, incluida una versión de “Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of”, escrita originalmente para el fallecido cantante de INXS Michael Hutchence. Otro gran momento fue la versión de “Walk On”, que el vocalista dedicó especialmente a Ucrania.

ARCHIVO - Adam Clayton, de izquierda a derecha, Bono, The Edge y Larry Mullen Jr., de la banda irlandesa U2

Reimaginar su música, así es Songs of Surrender

La nueva producción discográfica fue producida y curada por The Edge, quien había declarado su curiosidad por saber cómo serían sus primeras canciones con la experiencia actual de la banda. El guitarrista trabajó en secreto durante gran parte de la pandemia con colaboradores habituales del grupo, como Brian Eno, Daniel Lanois y Bob Ezrin, además del resto de U2.

La agrupación invitó también a 40 artistas a crear una pieza de contenido de 60 segundos, sonorizada por alguna canción regrabada de la banda irlandesa. Songs of Surrender incluye grandes éxitos como “Pride”, “Stories for Boys”, “Red Hill Mining Town” y “If God Will Send His Angels”.

“Llevaba tiempo dándome vueltas como idea, pero supongo que también fue la oportunidad que nos brindó la cuarentena, y saber que Bono iba a publicar un libro de 40 capítulos con títulos de canciones”, le dijo The Edge a Rolling Stone “Me pareció que era el momento. Además, con la advertencia de que si no nos gustaba el resultado, no teníamos que publicarlo nunca, porque nadie lo esperaba. La discográfica no estaba llamando a la puerta para pedírnoslo. Lo hacíamos por nosotros mismos y por nuestros fans”, aseguró para la revista especializada.

Desde su perspectiva, este nuevo material es evidencia de su madurez, dado que suenan muy diferentes a cuando eran jóvenes: “Bono, como cantante, aún no había encontrado su lugar (...). A menudo, sus voces o las melodías que intentaba cantar estaban en lo más alto de su registro”.

Con la edad y experiencia en la capacidad interpretativa, decidieron reversionar sus canciones. “A Bono le encantaba trabajar, como a nosotros, de una manera muy informal. Venía a casa, donde teníamos una habitación preparada para grabar. No era un estudio formal. Empezamos a conseguir unas interpretaciones vocales realmente convincentes y frescas. Sentíamos: ‘Estamos en algo bueno aquí’. Y luego, a medida que me fui metiendo más en el tema, acabé con 50 arreglos nuevos, así que puedo decir que me metí de lleno”, agregó el guitarrista.

Estos dos lanzamientos no son los únicos. Hay mucho U2 para sus acérrimos fans. Hoy se publicó también una entrevista de una hora con Zane Lowe en Apple Music. Y Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming, con Dave Letterman, se estrena en Disney+. Se trata de un largometraje que muestra al periodista en su primera visita a Dublín para pasar tiempo con los artistas en la ciudad que los vio nacer.

