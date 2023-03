La dura medida que impulsa DeSantis en Florida contra los dreamers

escuchar

Ron DeSantis, gobernador de Florida, apoyó una propuesta de la Asamblea Legislativa para revertir una ley que permite a los inmigrantes indocumentados pagar la matrícula estatal -más económica- en escuelas y universidades. Algunos legisladores republicanos estatales se manifestaron en contra del proyecto, pero otros apoyan la política y están dispuestos a aprobarla en el Congreso.

La propuesta busca quitarles a los llamados dreamers, quienes fueron llevados a EE.UU. de forma ilegal durante su infancia, un beneficio que adquirieron hace ocho años, con el Proyecto de Ley 851 de la Cámara de Representantes de Florida. Este les permite ingresar a una universidad o colegio estatal con la misma tarifa que los ciudadanos . Sin embargo, si dejan de ser beneficiarios, deberán pagar hasta el triple de la cuota escolar. Por ejemplo, un semestre en el Miami Dade College para residentes del estado cuesta alrededor de 1418 dólares. Mientras que, quienes son consierados estudiantes foráneos, debe abonar US$4830, según precisó la cadena local Telemundo 51.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quiere quitarle a los dreamers la condición de 'estudiantes residentes', de modo tal que deberían pagar la matrícula completa de universidades y colegios Facebook/Ron DeSantis

Jeanette Nuñez, vicegobernadora de Florida, quien en algún momento apoyó a los dreamers, aseguró que actualmente está a favor de DeSantis. Desde su opinión, la situación migratoria del país norteamericano es diferente hoy a cuando se aprobó el Proyecto de Ley 851: “Lo que hemos visto desde ese punto hasta la actualidad es un desastre completo en la frontera. Hemos visto que, el año pasado, cinco millones de personas llegaron aquí, muchos de ellos a Florida ... Nosotros no podemos recibir esa cantidad de personas sin consecuencias del gobierno federal”, apuntó para el mismo medio citado.

Por su parte, el comisionado de educación Manny Díaz, quien también participó en el proyecto que apoya a los estudiantes indocumentados, coincidió con Nuñez. Además, consideró que las escuelas estatales deberían tener como prioridad a la gente de Florida: “Yo creo que la situación de 2014 era muy diferente. Era un número de estudiantes limitados... Las universidades del estado están diseñadas para servir a nuestros estudiantes, a nuestros contribuyentes”, expresó.

Protestas por la medida de DeSantis sobre los dreamers

Algunos legisladores republicanos estatales están en contra del nuevo proyecto de ley, entre ellos Alina García. En su opinión, los estudiantes “son chicos que se han criado acá; no tienen la culpa de que los trajeran ilegalmente”. El representante Alex Rizzo se unió al considerar que el gobierno no debería hacer este tipo de distinciones: “Estos son niños, jóvenes, que quieren superarse, quieren seguir esas carreras. ¿Cómo les vamos a decir: ‘No, no pueden’?”.

En paralelo, líderes estudiantiles se manifestaron en Tallahassee días pasados para intentar reunirse con los legisladores estatales y solicitar el rechazo de la propuesta. “Si tengo que pagar la matrícula completa no podría cursar en absoluto”, afirmó una de las jóvenes en la protesta, para CBS News.

Los dreamers tienen actualmente entre 15 y 35 años Agencia AFP

¿Por qué se les llama dreamers?

Como se mencionó, los dreamers son quienes ingresaron de manera ilegal a EE.UU. en la infancia, llevados por sus padres o adultos responsables. Se trata de personas que han crecido y se han educado en territorio estadounidense. Se les llama de esa manera por la ley Development, Relief and Education for Alien Minors Act (Dream, por sus siglas en inglés), que se promulgó en 2001.

LA NACION