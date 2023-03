Su vecino llama a la policía cada vez que usa el jardín y no sabe qué hacer: “Intenté hablar y no quiere”

escuchar

Tener que lidiar con vecinos problemáticos es algo que aqueja a muchas personas. Las razones de discordia son diferentes y van desde las formas de pensar contrarias hasta algunos casos más graves, en los que atentan contra las otras familias. Harto de no poder disfrutar de su patio trasero, un hombre recurrió a Reddit para exponer que su vecino siempre llamaba a la policía al escuchar el mínimo ruido y pidió un consejo de la comunidad virtual para saber cómo “vengarse”.

El sujeto se quejó en el foro Neighbours from Hell de la red social, en el que acusó que, sin importar cuál sea su actividad, el otro residente siempre acude a las autoridades. “Tengo un vecino en la esquina que cada vez que estoy en mi patio trasero llama a la policía para quejarse del ruido”, inició su relato.

Posteriormente, el usuario compartió algunas situaciones en las que la otra persona manifiesta su descontento, como cuando hace asados, se sienta junto a la hoguera, fuma un cigarrillo, sale a jugar con el perro, usa su bañadera de hidromasaje, entre otras. “Espera exactamente a las 10 de la noche y luego llama para quejarse del ruido. Ya han venido policías a mi valla trasera a las 10.05 hs de la noche. Intenté hablar con él y no quiere. Los policías siempre dicen ‘bueno, baja el volumen”, añadió.

Los vecinos problemáticos pueden ser difíciles de enfrentar, pero hay algunos métodos para limar las asperezas de la relación

Asimismo, el hombre aseguró que quería encontrar soluciones u otros métodos para sortear el problema. “Así que estoy buscando a esta comunidad para algún consejo sobre cómo tratar con él (su vecino) o para tener formas mezquinas de vengarme”.

Ante su consulta, los usuarios de Reddit no dudaron en hacerse presentes y le compartieron algunas ideas. Uno de ellos le propuso instalar cámaras para tener pruebas de que sus acciones son inofensivas.

“El nuestro literalmente llamó a la policía 40 veces en menos de cuatro horas una noche por una queja de ruido, no sé de qué lado estaban los agentes, pero no se preocuparon mucho. Sinceramente, yo buscaría abogados si fuera posible, porque es obvio que es acoso selectivo”, expresó otra persona.

Una más estuvo en línea con las anteriores y aconsejó documentar toda la situación. “Guarda el día, hora, tipo de queja y nombres de los agentes de policía”, le recomendó.

Consejos para lidiar con los vecinos

El autor Amy Alkon escribió el libro Good Manners For Nice People Who Sometimes Say F*ck, en el que aborda cómo ha evolucionado la comunicación y también da algunas pistas sobre cómo lidiar con quienes más perturban la paciencia de uno:

Empatía: tratar de ponerse en el lugar de otros puede ayudar a comprender mejor su situación.

tratar de ponerse en el lugar de otros puede ayudar a comprender mejor su situación. Altruísmo recíproco: se refiere a que los pequeños detalles que evidencien generosidad pueden ayudar a que los vecinos sean amables en el futuro.

se refiere a que los pequeños detalles que evidencien generosidad pueden ayudar a que los vecinos sean amables en el futuro. Una nota escrita a mano: en caso de conflictos o de que exista la necesidad de pedir perdón, este método puede dar una sensación mucho más personal que una nota impresa, siempre y cuando se use un lenguaje respetuoso.

