La tormenta tropical Cristóbal se forma en el Atlántico, lejos de las Azores

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Cristóbal se formó el miércoles en el océano Atlántico, muy al oeste de las Azores, informaron los meteorólogos.

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, indicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami y la tormenta está prevista a disiparse el jueves.

Mientras tanto, en el océano Pacífico, el Centro Nacional de Huracanes emitió avisos sobre el Ciclón Tropical Potencial Uno-C, que se encuentra a unos 1609 kilómetros (1000 millas) al este-sureste de Hawái.

El Centro Nacional de Huracanes vaticinó que el sistema se fortalecerá antes de acercarse a Hawái hacia finales del viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.