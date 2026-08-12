Resultados de las elecciones en USA: quién ganó las primarias de este martes con candidatos oficiales en varios estados

Las elecciones primarias celebradas el martes 11 de agosto en Estados Unidos dejaron definidas varias candidaturas que avanzarán hacia las elecciones generales del 3 de noviembre, mientras que algunas de las contiendas más disputadas deberán esperar a una segunda vuelta. Los resultados de Carolina del Sur, Minnesota, Vermont, Alabama, Connecticut y Wisconsin muestran distintos escenarios en los partidos Demócrata y Republicano.

Resultados de las primarias en Carolina del Sur: quién ganó y quién irá a segunda vuelta

Según los resultados difundidos por Associated Press, la elección en Carolina del Sur tuvo como principal atractivo una primaria republicana especial para definir al candidato que buscará ocupar el escaño del fallecido senador Lindsey Graham en las elecciones de noviembre.

Diez candidatos participaron de la contienda, entre ellos Darline Graham, hermana del senador fallecido, quien había sido designada para completar el resto de su mandato y contaba con el respaldo del presidente Donald Trump. Con el 99% de los votos contabilizados, los resultados establecieron que Graham y Ralph Norman avanzaron a una segunda vuelta.

Los principales resultados republicanos fueron:

Darline Graham: 109.629 votos, 32,7%.

109.629 votos, 32,7%. Ralph Norman: 82.541 votos, 24,7%.

82.541 votos, 24,7%. Russell Fry: 65.715 votos, 19,6%.

65.715 votos, 19,6%. Mark Sanford: 50.022 votos, 14,9%.

50.022 votos, 14,9%. Mark Lynch: 19.862 votos, 5,9%.

Alabama: resultados y quién ganó la primaria especial para la Cámara

En Alabama, una de las carreras especiales de este martes correspondió al Distrito 1 de la Cámara de Representantes. En la primaria republicana especial, Jerry Carl consiguió una victoria amplia y fue declarado ganador.

Los resultados principales de la primaria especial republicana fueron:

Jerry Carl: 23.325 votos, 74,7%

23.325 votos, 74,7% Austin Sidwell: 5505 votos, 17,6%

5505 votos, 17,6% John Mills: 1815 votos, 5,8%

1815 votos, 5,8% Lucas Burger: 580 votos, 1,9%

La organización electoral de Alabama también incluyó carreras republicanas en otros distritos de la Cámara.

Vermont: resultados de las elecciones primarias y candidatos que avanzan

En Vermont, las primarias definieron las candidaturas para distintos cargos estatales y federales. La gobernación fue uno de los principales focos de atención debido a la intención de los demócratas de elegir un candidato capaz de derrotar al gobernador republicano Phil Scott en noviembre.

En la primaria demócrata para gobernador, Amanda Janoo quedó al frente. Del lado republicano, Scott figuró sin oposición y quedó establecido como candidato de su partido para la elección general.

Los principales candidatos consignados por Associated Press fueron:

Gobernador, demócrata: Amanda Janoo

Amanda Janoo Gobernador, republicano: Phil Scott

Phil Scott Cámara de Representantes, Distrito 1, demócrata: Becca Balint

Becca Balint Cámara de Representantes, Distrito 1, republicano: Gerald Malloy

Gerald Malloy Secretaría de Estado, demócrata: Sarah Copeland Hanzas

Sarah Copeland Hanzas Secretaría de Estado, republicano: Brooke Paige

Brooke Paige Vicegobernador, demócrata: Molly Gray

Molly Gray Vicegobernador, republicano: John Rodgers

John Rodgers Fiscal general, demócrata: Charity Clark

Charity Clark Fiscal general, republicano: Brooke Paige

Connecticut: resultados de las primarias y quiénes quedaron como candidatos

Las elecciones primarias de Connecticut estuvieron marcadas por desafíos dentro del Partido Demócrata a figuras con amplia trayectoria. En la primaria azul para gobernador, Ned Lamont quedó primero con una ventaja de 35,7 puntos.

Los candidatos designados competir a los siguientes cargos, según lo informado por Associated Press, fueron:

A gobernador, demócrata: Ned Lamont

Ned Lamont A gobernador, republicano: Ryan Fazio

Ryan Fazio A secretaría de Estado, demócrata: Stephanie Thomas

Stephanie Thomas A Secretaría de Estado, republicano: Peter Lumaj

Peter Lumaj A vicegobernador, demócrata: Susan Bysiewicz

Susan Bysiewicz A vicegobernador, republicano: Matt Corey

Matt Corey A fiscal general, demócrata: William Tong

William Tong A fiscal general, republicano: John Bolton

Además, Connecticut contó con varias internas para la Cámara de Representantes.

Minnesota: resultados de las elecciones primarias y quién ganó las carreras principales

Minnesota concentró una de las internas más relevantes de la jornada. Los demócratas definieron su candidato al Senado en una contienda entre sectores moderados y progresistas, mientras que los republicanos eligieron a quienes intentarán terminar con una sequía de dos décadas en las elecciones estatales.

Con el 99% de los votos contabilizados, Peggy Flanagan ganó la primaria demócrata para el Senado con una ventaja de 19,6 puntos. En la interna republicana, Michele Tafoya se impuso con una diferencia de 28,1 puntos.

La lista de resultados principales incluye los siguientes candidatos definidos:

Al Senado, por los demócratas: Flanagan, ganador por 19,6 puntos

Flanagan, ganador por 19,6 puntos Al Senado, por los republicanos: Tafoya, ganador por 28,1 puntos

Tafoya, ganador por 28,1 puntos A gobernador demócrata: Amy Klobuchar, ganadora por 83,9 puntos

Amy Klobuchar, ganadora por 83,9 puntos A gobernador republicano: Lisa Demuth, ganadora por 11 puntos

Wisconsin: resultados de las elecciones primarias y quién ganó la gobernación

En Wisconsin, la primaria para gobernador volvió a enfrentar a los sectores más tradicionales del Partido Demócrata con su ala progresista. Del lado republicano, la definición fue mucho más concreta: Tom Tiffany se impuso con una ventaja de 90,7 puntos.

En la interna demócrata, David Crowley quedó al frente por menos de un punto, con el 98% de los votos contabilizados. La estrechez del resultado convirtió la gobernación en una de las carreras más ajustadas de la jornada.

Los candidatos definidos fueron: