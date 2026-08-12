Donald Trump habló sobre la posibilidad de presentarse a un tercer mandato: “Me encantaría”

El presidente de Estados Unidos volvió a referirse a una posibilidad que generó especulaciones durante su segundo período en la Casa Blanca: una eventual candidatura para las elecciones presidenciales 2028. Esta vez, Donald Trump reconoció abiertamente que le gustaría volver a competir, aunque también admitió que existe un obstáculo constitucional que limita esa posibilidad.

Trump reconoció que quiere volver a competir en las elecciones de 2028

Según informó The Hill, Trump habló con periodistas desde Joint Base Andrews, en Maryland, después de descender del Air Force One. Allí fue consultado nuevamente sobre la posibilidad de buscar un tercer período presidencial.

Trump habló de la posibilidad de presentarse a un tercer mandato

“Me encantaría presentarme, pero la ley es muy fuerte”, respondió el presidente estadounidense. El mandatario también explicó que la pregunta sobre una eventual candidatura futura se convirtió en una constante durante su segundo período: “Todo el mundo me hace esa pregunta”.

Trump aseguró que incluso durante un acto en Ohio los presentes comenzaron a corear “2028”, en una muestra del respaldo que existe entre parte de sus seguidores a la idea de que permanezca en el poder más allá de su actual mandato.

El límite constitucional que enfrenta Trump para un nuevo mandato en EE.UU.

De acuerdo con Fox News, la principal barrera para una nueva candidatura está establecida por la Enmienda 22 de la Constitución de EE.UU. Su primera sección determina que ninguna persona puede ser elegida para la presidencia más de dos veces.

Donald Trump reconoció abiertamente que le encantaría volver a competir por la presidencia en las elecciones de 2028 LEANDRO LOZADA - AFP

La norma fue ratificada por los estados en febrero de 1951, aproximadamente seis años después de la muerte de Franklin D. Roosevelt, quien fue elegido presidente en cuatro oportunidades. Antes del demócrata, existía una tradición política según la cual los mandatarios estadounidenses abandonaban la Casa Blanca después de dos períodos, al seguir el precedente establecido por George Washington.

La Enmienda 22 transformó esa tradición en una restricción constitucional. Por ese motivo, la posibilidad de que Trump se presente nuevamente en 2028 enfrenta una prohibición expresa, más allá de su voluntad personal y política.

Las referencias de Trump a las elecciones presidenciales de 2028

La cuestión ya había aparecido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el 24 de julio. Según Fox News, Trump utilizó allí el escenario para bromear sobre una eventual candidatura posterior.

Trump realizó comentarios en varias ocasiones sobre una eventual candidatura en las elecciones 2028 de EE.UU. ANNA MONEYMAKER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Al igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor. Siempre es mejor. Y la tercera vez será aún mejor. Es solo una broma”, dijo por aquel entonces. Durante ese evento también apareció con una gorra con la inscripción “Trump 2028”, un gesto que volvió a alimentar las especulaciones sobre sus planes políticos después de su actual gobierno.

Sin embargo, sus antecedentes muestran que calificó la posibilidad como una opción seria. En una entrevista concedida el 30 de marzo de 2025 a NBC, Trump fue consultado específicamente sobre la posibilidad de buscar un tercer mandato y respondió que no bromeaba.

En aquella conversación llegó incluso a mencionar que existían “métodos” mediante los cuales podría intentarse una maniobra de ese tipo. Entre las alternativas mencionadas figuraba un escenario en el que el vicepresidente J.D. Vance se presentara como candidato a presidente junto con Trump como compañero de fórmula, ganara las elecciones y posteriormente renunciara.