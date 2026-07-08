La última mañana de Lorenzo Salgado, entre el sueño americano y una bala de ICE

El último día en la vida de Lorenzo Salgado comenzó como la mayoría de los últimos 35 años que pasó en Estados Unidos: despertó temprano, se aseó, besó a su esposa, acarició a su perro y salió al trabajo. Minutos después, un agente de inmigración le disparó.

El 7 de julio, "mi papá y mi mamá despertaron a las 5" de la mañana, cuenta su hijo, Ronaldo Salgado.

Lorenzo se vistió, tomó el almuerzo y el café que le había preparado su esposa y se despidió. Se puso un sombrero y a las 5.50 salió en su van a recoger a los operarios con los que trabajaba.

Nacido en Tlatlaya, México, el 3 de marzo de 1974, Lorenzo era un hombre de rutinas que dirigía un pequeño negocio de construcción.

A las 6.45 debía estar buscando al último de sus hombres antes de dirigirse al norte de Houston para terminar la construcción de algunas casas.

"A las 6:55, sin que ninguno de nosotros lo supiera, mi papá había recibido un disparo dentro de su camioneta" por parte de un miembro del ICE, que se encontraba con otros agentes en autos sin distintivos.

En medio de la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración irregular, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detalló que agentes del ICE intentaron detener el vehículo de Lorenzo, pero el hombre "trató de evadir el arresto".

"Embistió un vehículo policial del ICE (...) y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un miembro del ICE, lo que llevó a que nuestro agente disparara su arma en defensa propia", dijo en su comunicado.

Se trata del primer tiroteo mortal que involucra a agentes federales desde las muertes en enero de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.

En el caso de Renee Good "el gobierno nos contó la misma historia: un vehículo como arma, un intento de atropellar a un agente y defensa propia. Y luego salió el video y mostró a un agente abrir fuego fuera de la trayectoria del vehículo", denunció Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac).

- "Me enteré por redes sociales" -

Ronaldo recibió una llamada de su madre. Le avisaron que "algo malo" le había pasado a su papá relacionado con el ICE. Condujo hasta donde suponía que debía estar su padre, pero no encontró a nadie.

El hijo cuenta que vio en redes sociales una publicación sobre actividad del ICE en East End, un histórico barrio obrero de Houston con casas de un piso, talleres y pequeños comercios. Desde hace décadas, en esa zona se asentamientos familias inmigrantes, en su mayoría latinas.

Su familia conocía bien el barrio porque había vivido allí. Ronaldo encontró calles bloqueadas y el vehículo de su padre.

"Vi un video publicado en Facebook donde decían que le habían disparado. Lo reconocí de inmediato. No por su apariencia, sino por su voz, pidiendo ayuda a gritos mientras yacía en la calle desangrándose", cuenta.

En el video difundido en redes, también se observa boca abajo a otros hombres, presumiblemente dos operarios, y a un familiar que trabajaba con ellos.

Fue a través de organizaciones humanitarias que se enteró de que su padre había sido llevado al Hospital Ben Taub, el mismo donde habían nacido él y sus dos hermanos. Allí tampoco le dijeron nada.

"Me enteré del fallecimiento de mi padre por una noticia en las redes sociales", cuenta.

- "Pensó que le robarían sus herramientas" -

Lorenzo Salgado, fanático de la selección de México y de las Chivas de Guadalajara, no tenía permiso de residencia en Estados Unidos.

Pero "después de 35 años de habernos dado el sueño americano, él empezó el suyo y solicitó un permiso de trabajo. Estaba cerca de obtener su estatus legal", detalla Ronaldo.

Por ello, no habría huido del ICE.

"Mi padre fue seguido por dos carros sin logos. Si mi padre hubiera visto un emblema del ICE o el emblema de cualquier agencia del orden público, mi padre se hubiera detenido (...) Manejó rápido porque pensó que le robarían sus herramientas de trabajo porque con eso se ganaba la vida", considera.

Según el Pew Research Center, unos 14 millones de inmigrantes en situación irregular vivían en el país en 2023.

El Instituto de Tributación y Política Económica (Itep) calculó que estos pagaron aproximadamente 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales durante 2022.

Con su trabajo, Lorenzo logró construir su casa. Hasta el fin de semana pasado, se sentaba en el porche a escuchar música y acariciar su perro.

"Mi padre no merecía morir. No merecía ser reducido a un titular: 'mexicano baleado y asesinado por el ICE'.