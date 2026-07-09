En Estados Unidos: cuál es el precio promedio de un Tesla Model Y usado en julio 2026

El mercado de vehículos eléctricos de segunda mano muestra movimiento en Estados Unidos y el Tesla Model Y se ubica entre los modelos con mayor rotación. De acuerdo con los datos en distintas plataformas especializadas, el valor promedio de las unidades usadas disponibles durante julio es de 29.832 dólares, aunque existen diferencias importantes según la antigüedad y la configuración del vehículo.

Precio del Tesla Model Y usado en julio de 2026

La renovación aplicada al Model Y para este año también modificó el comportamiento del mercado. De acuerdo con el sitio especializado Edmunds, la actualización denominada internamente Juniper incorporó cambios en el exterior, mejoras mecánicas y nuevas funciones en el habitáculo, factores que mantienen el interés de quienes buscan un SUV eléctrico con entrega inmediata.

Toda la línea integra conectividad inalámbrica, cargadores para celulares y asistente por voz

Los valores publicados evidencian que los modelos correspondientes a este año conservan precios cercanos al de una unidad nueva, mientras que las versiones de años anteriores tienen una rebaja más marcada.

Entre las plataformas que siguen el mercado de vehículos usados, Edmunds registró un promedio de US$29.832 en su catálogo, que incluye casi 5700 unidades publicadas. Dentro de ese mismo inventario:

Los ejemplares de 2026 parten desde US$43.590

Mientras que un Model Y 2023 comienza alrededor de US$23.999

Y un modelo 2020 puede encontrarse desde US$17.999

Autotrader, un sitio web popular donde la gente compra y vende autos usados, también presenta promedios diferenciados por año:

Tesla Model Y 2026 alcanza un valor medio de US$46.815

El modelo 2025 se ubica en US$38.516

El 2024 en US$36.543

2023 en US$33.070

2022 en US$30.250

2021 en US$27.138

2020 registra US$25.271

Por su parte, la empresa que proporciona informes detallados del historial de vehículos usados, Carfax, segmenta los precios según la versión:

En el caso del Model Y Long Range, el promedio de venta es de US$47.729 .

. La variante Performance registra un promedio de US$60.088.

En la oferta oficial de Tesla, los precios para los autos nuevos se sitúan en:

La versión Model Y L Premium parte desde US$61.990 .

. También existen opciones de leasing desde US$459 mensuales

Otras configuraciones tienen precios sugeridos que comienzan en US$39.990 para la variante de entrada y llegan hasta US$59.990 en la Long Range Launch Series.

El mercado de autos usados permite comparar el valor de reventa del Tesla Model Y frente a sus competidores directos Tesla.com

Mercado de reventa y disponibilidad

El movimiento del mercado refleja una demanda sostenida. De acuerdo con Edmunds, las unidades publicadas permanecen disponibles alrededor de 22 días antes de concretar su venta, un plazo que limita el margen de negociación para los compradores y mantiene estables los precios de las versiones más recientes.

Aunque algunos ejemplares usados tienen valores similares al precio de lista, son una alternativa para quienes buscan disponibilidad inmediata, ya que los vehículos nuevos se comercializan directamente a través del fabricante.

Cómo cambió el Tesla Model Y 2026

La actualización Juniper introdujo modificaciones en el diseño exterior mediante nuevos conjuntos ópticos unidos por barras luminosas en la parte delantera y trasera. Además, la carrocería recibió ajustes aerodinámicos orientados a mejorar la eficiencia energética.

En el interior apareció una pantalla táctil de ocho pulgadas para los pasajeros traseros, mientras que el sistema principal concentra la mayoría de las funciones del vehículo mediante un monitor de hasta 16 pulgadas. También se incorporaron:

Asientos delanteros ventilados

Nuevos materiales para el habitáculo

Iluminación ambiental

Un mayor aislamiento acústico gracias al uso de cristales especiales y materiales fonoabsorbentes

La suspensión fue recalibrada para ofrecer un comportamiento más confortable y estable. Entre las novedades también figuró una variante con tres filas de asientos que permite transportar hasta siete ocupantes según la configuración elegida.

El precio promedio general reportado para todo el inventario usado es de aproximadamente US$29.832 Tesla.com

Autonomía, rendimiento y diferencias entre versiones del Tesla Model Y

La gama 2026 ofrece distintas alternativas de potencia y autonomía. La versión Long Range prioriza el alcance, con cifras de hasta 357 millas (574 kilómetros) en la configuración de tracción trasera y alrededor de 327 millas (526 kilómetros) para la variante con doble motor.

El Model Y Performance apunta a un enfoque deportivo. Acelera de 0 a 60 mph (de 0 a 96 km/h) en 3,3 segundos, alcanza una velocidad máxima de 155 mph (249 km/h) y equipa suspensión específica, frenos de mayor capacidad, neumáticos de alto rendimiento y detalles exteriores exclusivos. Su autonomía estimada se reduce a 306 millas (492 kilómetros).

La versión Long Range mantiene una aceleración menos agresiva, pero ofrece mayor recorrido entre cargas y la posibilidad de incorporar una tercera fila de asientos, una opción que no está disponible en el Performance.