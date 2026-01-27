La violencia en Minesota "traiciona nuestros valores más fundamentales", dice Joe Biden

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden condenó este martes la violencia de agentes federales que abatieron a disparos a dos activistas durante protestas en la ciudad de Mineápolis por la presencia de la policía de inmigración

"Lo que ha ocurrido en Mineápolis este último mes traiciona nuestros valores más fundamentales como estadounidenses. No somos una nación que abate a tiros a sus ciudadanos en la calle", publicó en redes sociales el exmandatario demócrata (2021-2025)

"La violencia y el terror no tienen cabida en los Estados Unidos de América, especialmente cuando es nuestro propio gobierno el que apunta contra ciudadanos estadounidenses", añadió el veterano demócrata

"Ninguna persona puede destruir lo que representa y en lo que cree Estados Unidos, ni siquiera un presidente, si nosotros —toda América— nos levantamos y alzamos la voz", añadió en su mensaje

La muerte de Renee Good el 7 de enero y de Alex Pretti el pasado sábado provocó indignación en Mineápolis, una ciudad santuario para los inmigrantes indocumentados

Los agentes federales que efectúan las redadas de inmigrantes en situación irregular son seguidos, filmados y en ocasiones hostigados por activistas, sin la intervención de la policía local

El gobernador del estado de Minesota y el alcalde de Mineápolis, ambos demócratas, se mostraron totalmente contrarios al despliegue federal, incluido ante la justicia del estado

El presidente Donald Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal uno de sus pilares, lo que es criticado por la oposición demócrata, que considera que el uso de la fuerza ha sido excesivo

"La justicia exige investigaciones completas, imparciales y transparentes sobre las muertes de los dos estadounidenses que perdieron la vida en la ciudad que llamaban su hogar", pidió Biden

Trump acusa a su predecesor demócrata de haber dejado entrar al país a millones de inmigrantes sin papeles durante su mandato

Según datos del Pew Center, un centro de estudios migratorios, entre 2021 y 2024 más de un millón de personas provenientes de América Latina entraron anualmente al país, legal o ilegalmente