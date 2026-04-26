Las reacciones de los mandatarios a la amenaza contra Trump en una cena con periodistas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de urgencia este durante la noche del sábado en medio de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse una serie de disparos. En este sentido, y tras la suspensión del evento, otros mandatarios y funcionarios locales publicaron mensajes sobre lo sucedido.

El propio Trump fue el primero en pronunciarse e informó que tanto él como su esposa y el vicepresidente, JD Vance, se encontraban resguardados y señaló que el evento fue reprogramado para dentro del lapso de un mes.

Asimismo, otros presidentes se solidarizaron con el mandatario estadounidense. Una de ellas fue Claudia Sheinbaum, su par de México, quien escribió en sus redes sociales: “Qué bueno que Trump y su esposa se encuentren bien tras los recientes acontecimientos, Les enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”.

El mensaje de Sheinbaum sobre la amenaza a Trump

Luego le siguió Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, quien condenó el episodio y envió su respaldo a todos los asistentes al evento. “La violencia nunca es una opción para quienes defienden los valores de la paz”, remarcó.

Delcy Rodríguez envió su apoyo a Trump

Por su parte, Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, indicó: “Rechazamos categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia institucional o individual puede tener cabida en una sociedad democrática. Nuestros pensamientos están con el pueblo estadounidense y con la familia Trump en este momento”.

“Bolivia por constitución y por sus valores democráticos rechaza categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia contra personas o instituciones puede tener cabida en una sociedad democrática”, continuó.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, es expresó sobre el episodio

A su vez, Mark Carney, primer ministro de Canadá, dijo que se siente “aliviado” de que todos los presentes en la cena se encuentren a salvo y manifestó: “La violencia política no tiene cabida en ninguna democracia y mis pensamientos están con todas aquellas personas que se han visto conmocionadas por este perturbador suceso”.

El mensaje del primer ministro de Canadá

En tanto, Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington, advirtió que el sospechoso fue llevado a un hospital local para ser evaluado y subrayó: “En este momento no tenemos motivos para creer que haya habido otra persona involucrada”.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también se refirió al episodio que tuvo lugar este sábado por la noche. Explicó que se encontraba con su esposa en el lugar. “Estamos agradecidos de que ninguna persona inocente resultó herida y que todos están ahora a salvo”, escribió.

Johnson también subrayó su agradecimiento a la fuerzas de seguridad, las cuales indicó que actuaron con “rapidez para tomar el control de la situación”.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, estuvo en el lugar donde se dio el intento de ataque X Mike Johnson

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