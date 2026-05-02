Laboratorio pide a la Corte Suprema de EE.UU. restablecer el acceso a la píldora abortiva

Un importante fabricante de la píldora abortiva más utilizada en Estados Unidos pidió el sábado a la Corte Suprema que restablezca el acceso al fármaco, un día después de que un tribunal inferior suspendiera el envío del medicamento por correo.

La mifepristona, que impide la progresión del embarazo, se utiliza junto con el misoprostol, que provoca el vaciado del útero, en la mayoría de los abortos en Estados Unidos. Está aprobada para su uso hasta las 10 semanas de gestación.

Danco Laboratories, que fabrica mifepristona y es una de las dos empresas que distribuyen el fármaco en Estados Unidos, pidió al máximo tribunal que suspendiera una decisión del viernes del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.

Este tribunal bloqueó temporalmente que los servicios de aborto recetaran y enviaran el fármaco a todo el país.

Además, ordenó que las mujeres que buscan un aborto en cualquier lugar de Estados Unidos tuvieran que obtener la mifepristona en una clínica, en lugar de por correo o a través de una farmacia.

Esa decisión "introduce confusión y trastornos inmediatos en decisiones médicas sumamente sensibles al tiempo", escribió el fabricante en su presentación ante el Supremo.

"El caos resultante para pacientes, proveedores, farmacias y el sistema de regulación de fármacos constituye un daño irreparable por excelencia que subraya la necesidad de que este Tribunal otorgue un alivio de emergencia", añadió.

La FDA aprobó originalmente la mifepristona en el año 2000. Es el método más común para realizar un aborto en Estados Unidos y también se usa de forma habitual para el manejo de abortos espontáneos tempranos.