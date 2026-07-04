Lamine-Nuno Mendes, Rodri-Vitinha y Ronaldo-Laporte: los duelos del España-Portugal

Lamine Yamal ante uno de sus peores enemigos, Nuno Mendes, el duelo de cerebros entre Vitinha y Rodri o el choque de dos viejos conocidos del fútbol saudita como Cristiano Ronaldo y Aymeric Laporte: los duelos que marcan el España-Portugal de octavos del Mundial, el lunes en Dallas.

- Atrápame si puedes en la banda -

Lamine Yamal no ha cumplido los 19 años -lo hará el 13 de julio- y ya se ha procurado un buen número de enemigos. Uno de los más destacados, el portugués Nuno Mendes, figura del París Saint-Germain bicampeón de Europa y considerado por muchos el mejor lateral izquierdo del mundo.

Cuando el extremo derecho español choca con Nuno saltan las chispas. El portugués es un portento de velocidad, potencial y control, un combo capaz de anular los trucos de magia del jugador del Barcelona.

Nuno Mendes, de 24 años, ganó la partida al español el año pasado en la final de la Liga de Naciones ganada en los penales por Portugal (2-2, 5-3) e incluso fue elegido mejor jugador de la fase final con golazo incluido en la final.

En el Mundial vuelve a mostrar su esplendor defensivo y ofensivo, sumando además un gol, como un Lamine en pleno crecimiento tras llegar lesionado a la competición.

- Batalla de cerebros en el medio -

Respectivos jefes de orquesta del PSG y del Manchester City, Rodri y Vitinha figuran en todas las listas de mejores mediocentros del planeta fútbol.

El español, Balón de Oro 2024, recupera poco a poco aquella versión superlativa tras una grave lesión de rodilla cuando estaba en su mejor momento.

Tras haber cumplido los 30 años durante el Mundial, en dieciseisavos ante Austria (3-0) manejó el partido con solvencia, enamorando de paso al seleccionador rival Ralf Rangnick.

"Si alguien me pregunta quién es el jugador del partido diría que Rodri, fue excepcional e increíble verle por primera vez en directo", dijo el prestigioso técnico alemán.

Vitinha, de 26 años, no consigue trasladar al equipo portugués la versión dominadora que muestra con el PSG, al que maneja de un área a otra acompañado por su compatriota Joao Neves.

Con el equipo luso y su estilo de juego menos marcado, las virtudes de Vitinha, que necesita ser protagonista en la creación, a menudo se diluyen.

- Viejos amigos se cruzan en el área -

Compañeros en el Al-Nassr saudita entre 2023 y 2025, Aymeric Laporte y Cristiano Ronaldo se reencontrarán en el área del Estadio de Arlington.

Laporte, central de 32 años, dejó el fútbol saudita para volver al Athletic y relanzar su carrera, mientras que Ronaldo sigue liderando el Al-Nassr.

El mito portugués, tres goles en el Mundial a sus 41 años pero discutido por su escasa aportación al juego de su equipo, intentará romper la imbatibilidad española, ningún gol encajado en los cuatro partidos, único equipo que lo ha conseguido junto a México.

Roberto Martínez, el técnico español del equipo luso, se atrevió sin embargo a sustituir a Ronaldo en el minuto 81 del duelo de dieciseisavos ante Croacia, cuando iba 1-1, precisamente gracias al empate logrado por CR7 desde el punto de penal.

Le salió bien la jugada y se llevó la eliminatoria con un cabezazo del delantero Gonçalo Ramos (90+4').