Lando Norris acaba en Miami con la invencibilidad de Mercedes

El británico Lando Norris, de McLaren, ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y puso fin a la invencibilidad de Mercedes en la temporada 2026.

En el Autódromo Internacional de Miami, el vigente campeón del mundo, que había partido desde la pole position, se impuso a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminó tercero.

Las Flechas de Plata del italiano Kimi Antonelli y del inglés George Russell se quedaron a las puertas del podio, en cuarta y quinta posición, respectivamente.

Mercedes, que había ganado las cuatro primeras carreras disputadas en 2026 (tres Grandes Premios y un esprint), no pudo prolongar su invicto, sobre todo debido a otra mala salida de Antonelli.

El cuádruple campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), terminó sexto por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces monarca de la categoría, y del francés Pierre Gasly (Alpine), que se llevó el último punto en juego.

Su compatriota Isack Hadjar (Red Bull) cruzó la meta en novena posición, por delante del argentino Franco Colapinto (Alpine), décimo.