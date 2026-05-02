Lando Norris gana la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1

El británico Lando Norris, de McLaren, ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y puso fin a la invencibilidad de Mercedes esta temporada

En el Autódromo Internacional de Miami, el vigente campeón del mundo, que había partido desde la pole position, se impuso a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminó tercero

Las Flechas de Plata del italiano Kimi Antonelli y del inglés George Russell se quedaron a las puertas del podio, en cuarta y quinta posición, respectivamente

Mercedes, que había ganado las cuatro primeras carreras de la temporada (tres Grandes Premios y un esprint), no pudo prolongar su imbatibilidad, sobre todo debido a otra mala salida de Antonelli