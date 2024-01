escuchar

Estados Unidos podría estar en una época de despoblación alarmante en diferentes regiones, un fenómeno que para el 2100 convertiría a varias zonas en ciudades fantasma. Así lo confirmó un estudio publicado en Nature Cities, en el que se predice que cerca de la mitad de las casi 30.000 ciudades estadounidenses se enfrentarán a algún tipo de disminución en su población.

“Los principales centros metropolitanos como Detroit, Cleveland y St. Louis experimentan una despoblación de moderada a lenta”, se revela en la investigación. “Mientras que algunas de las ciudades suburbanas ubicadas fuera de estos centros, muestran una tendencia creciente. Del mismo modo, en el sur, los centros metropolitanos como Columbus (GA), Birmingham (AL) y Memphis (TN) pierden población, en tanto que las ciudades ubicadas fuera de los centros la ganan”.

El mapa muestra las zonas que se encuentran en un activo movimiento de población Captura nature.com

Las proyecciones sugieren que, para 2100, todos los estados tendrán ciudades que enfrentarán algún tipo de despoblación, excepto el Distrito de Columbia y Hawái. En California, uno de los estados más visitados y populares debido a que es sede de empresas importantes y centros de ocio, se prevé una dinámica interesante. Mientras su costa sur podría perder bastantes habitantes, la costa norte tendría un considerable aumento.

Aunque estados como Texas y Utah actualmente registran un crecimiento en su población, en algunas de sus ciudades podrían enfrentarse desafíos demográficos en el futuro. Lo mismo ocurre con Louisville, Kentucky; New Haven, Connecticut, y Syracuse, en Nueva York. A su vez, alrededor de la mitad de las ciudades de EE. UU., incluidas Cleveland, Ohio; Buffalo, Nueva York y Pittsburgh, Pensilvania, probablemente experimentarán una despoblación del 12 al 23 % para 2100.

Louisville, en Kentucky, no está exenta de la desploblación Robert Hyatt / U.S. National Weather Service

Pese a que cuando se habla de ciudades en el análisis, también se refiere a pueblos, aldeas y distritos. Los desafíos del desplazamiento de los habitantes son los mismos, no importa el tamaño de la urbe, indican los investigadores: “De hecho, las ciudades más pequeñas pueden experimentar desafíos adicionales debido a sus limitados recursos financieros, humanos y naturales”.

¿Por qué la despoblación podría causar caos en EE.UU.?

Los autores Sybil Derrible, Uttara Sutradhar y Lauryn Spearing obtuvieron datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, de entre los años 2000 y 2020, lo cual les permitió identificar con mayor claridad las tendencias demográficas. Como parte de otras proyecciones a futuro, señalaron que la despoblación en 2100 representaría del 12 al 23 % de los residentes de las casi 30.000 ciudades y del 27 al 44 % del área poblada.

A su vez, las implicaciones de esta disminución masiva de la población conllevarían desafíos sin precedentes, “lo que posiblemente conducirá a interrupciones en los servicios básicos como el tránsito, el agua potable, la electricidad y el acceso a Internet”.

Al respecto, Derrible, ingeniera urbana de la Universidad de Illinois en Chicago, destacó para Scientific American: “Deberíamos ver esto no como un problema sino como una oportunidad para repensar la forma en que hacemos las cosas”.

El mapa muestra las zonas que tienen un mayor éxodo Captura nature.com

La despoblación y el envejecimiento en EE.UU.

Los adultos jóvenes son quienes con más frecuencia abandonan sus pequeñas poblaciones para migrar a ciudades de mayor movimiento comercial y laboral. Aunque este desplazamiento podría ser benéfico para ellos, también se altera la composición demográfica porque deja a una población envejecida en áreas despobladas.

“Con los cambios en la dinámica de la población (por ejemplo, un aumento del envejecimiento, una disminución y alteraciones sociodemográficas), será necesario rediseñar la infraestructura para satisfacer las necesidades específicas”, sumaron los investigadores en Nature.

Otras ciudades, como Long Island, Nueva York, y Chicago, Illinois, aunque tienen registros de abandono, presentan un aumento de nuevos grupos hispanos o asiáticos, lo que ayuda a que no se queden vacías. Los condados que se incorporaron después de 2015 no se incluyeron en el análisis debido a que no existen proyecciones disponibles todavía.