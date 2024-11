Las estrellas que prometieron abandonar Estados Unidos si Donald Trump ganaba la presidencia, ¿lo harán?

El pasado 5 de noviembre Estados Unidos eligió a su presidente para los próximos cuatro años y ese será, por segunda vez, el magnate empresarial Donald Trump. Durante los meses previos a la contienda electoral, una gran cantidad de estrellas y artistas se mostraron su favoritismo por la candidata demócrata Kamala Harris y hasta llegaron a comentar que abandonarían el país si esta no ganaba.

Según News, una de las principales impulsoras de este movimiento es la estrella pop Billie Eilish, quien mostró su apoyo incondicional hacia Kamala Harris en reiteradas ocasiones. “Es una guerra contra las mujeres”, posteó la artista de 22 años en sus historias de Instagram, mostrando su disconformidad con el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU.

Ariana Grande es otra de las celebridades que se encuentra alineada con el partido demócrata. La cantante pop de 31 años se encontraba en Sidney, Australia, para el estreno mundial de la película Wicked, cuando se consumó el resultado electoral. “Tomando la mano de cada persona que está sintiendo el peso inconmensurable del resultado de hoy”, comentó Grande en una historia de Instagram.

La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos causo cierto malestar en el sector del entretenimiento (AP Foto/Evan Vucci)

Una de las actrices que planea mudarse de Estados Unidos a Reino Unido junto a su familia es America Ferrera, ex estrella de la serie “Yo soy Betty, la fea”. En el anterior mandato de Trump, Ferrera había tenido problemas de salud causados por la gestión del multimillonario.”Está devastada por la derrota de Kamala. Pensaba que el país en el que vivía era mejor que eso”, le comentaron personas del entorno de la actriz a Daily Mail.

Sophie Turner, la actriz de Game of Thrones, y Raven-Symoné, ex estrella de Disney seguirían los pasos de Ferrera. La primera se comprometió a abandonar Estados Unidos si Donald Trump ganaba las elecciones para regresar a su tierra natal, Reino Unido, mientras que la segunda también mostró las mismas intenciones, aunque no reveló cuál sería su destino.

America Ferrera y Sophie Turner analizan mudarse al Reino Unido Instagram: @Americaferrera y @Sophiet

Christina Applegate manifestó su disconformidad con el resultado electoral a través de las redes sociales: “¿Por qué? ¿Por qué? Mi hija está llorando porque le pueden quitar sus derechos como mujer. ¿Por qué? Y si no estás de acuerdo, por favor deja de seguirme”. Además, sentenció: “Deja de seguirme porque lo que hiciste es irreal”.