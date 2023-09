escuchar

Ariana Grande y Ethan Slater oficializaron su noviazgo tras ser vistos en público por las calles de Disney. Luego de ponerle fin a su matrimonio con Dalton Gomez, en las últimas horas y mediante las redes sociales, se viralizó la primera imagen de ambos. La cantante dejó atrás las críticas y se atrevió a caminar de la mano con el actor de la serie The Witched.

La imagen de Ariana y Elthon juntos en Disney (Fuente: Instagram/@deuxmoi)

El 18 de septiembre se conoció que Grande y Gomez firmaron el acta de divorcio, por lo que la pareja, que alcanzó dos años de matrimonio, cerró una etapa importante de sus vidas. Con ello y en medio de los rumores de una presunta infidelidad en el medio, es que la cantante hizo borrón y cuenta nueva en cuanto a su situación amorosa. Según aclaró CNN, una fuente cercana al entorno de la artista, reveló que las causas de la ruptura fueron las “diferencias irreconciliables”.

Si bien, la estrella pop contó que desde febrero de este año se separó de Dalton, a Gomez lo conoció durante las grabaciones de la tercera temporada de la serie de Netflix. Sitio en donde inició el romance entre ambos.

No obstante, los tortolitos despejaron rumores con una recorrida por el parque de diversiones más famosos de los Estados Unidos. Desde la página de celebridades Deuxmoi, compartieron un video y luego una posterior fotografía en la que Grande y Gomez pasearon tomados de la mano. Cabe destacar que ninguno se pronunció al respecto. Ni en aquel instante ni ahora.

Ariana y Ethan juntos por Disneyland (Fuente: Instagram/@deuxmoi)

Lo llamativo de aquella postal, fue el look en el que aparecieron los dos. Si bien, ahora es de público conocimiento su relación, tanto Ethan como Ariana llevaron gorras, buzos grandes y parte de su rostro cubierto para pasar inadvertidos por Disney.

Ariana Grande fue señalada por los usuarios tras su vínculo con Ethan Slater (Fuente: Instagram/@arianagrande)

Por su parte, quienes reaccionaron de manera negativa fueron los usuarios, que en la sección de comentarios se manifestaron en contra de la relación. ¿Por qué? Justamente, no solo existen versiones de una presunta infidelidad de parte de Ariana, sino que Ethan, que en 2018 se casó con Lilly Jay y tuvieron un bebé en 2022, fruto de ese amor, también es acusado de cometer este presunto acto.

“Que descaro… debería llevar a su hijo a Disney y no a su amante”; “Está dando vueltas alrededor de su nueva vida de celebridad como si no tuviera un bebé y una mamá postparto que dejó atrás”; “Ariana literalmente no tiene estándares ni respeto por sí misma, y eso dice mucho sobre sí”; “Él no tiene respeto por su hijo y por su exesposa”; “Quiero ser agradable, pero es difícil cuando esto es tan asqueroso” y “Ella era un ejemplo a seguir”, fueron algunos de los mensajes como parte del aluvión en respuesta a la salida de Ethan y Ariana.

En medio de las críticas, quien rompió el silencio fue Lilly. Sin dar crédito a los rumores, habló con TMZ y señaló: “Ariana es realmente la historia. No es una chica que apoya a las chicas. Mi familia es solo un daño colateral. Estoy enfocada en reconstruir una vida para nuestro hijo y hacer una vida para él. Eso es lo que estoy tratando de hacer y este es mi único enfoque”.