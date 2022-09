Las fotos en un restaurante de Miami que exponen un romance que podría hacer explotar a la NBA

Michael Jordan y Scottie Pippen compartieron vestidor durante diez temporadas en la NBA y conformaron una dupla histórica con los Chicago Bulls. Ambos fueron fundamentales en la consecución de seis títulos que engrandecieron al equipo con un dominio abrumador en la década de los 90. Sin embargo, esa legendaria época en el campo de juego oculta un conflicto que, a decir de sus colegas, prevalece en estos tiempos.

Pese a que los ojos del público asombrado por su talento la relación entre Jordan y Pippen era perfecta, años después se descubrió la tensión que prevaleció más allá de las glorias en el básquet. El documental The Last Dance, enfocado en la trayectoria de Jordan, abrió viejas heridas y reanimó una disputa de egos entre dos ídolos del deporte. Pippen reclamó que la narrativa del filme parecía asegurar que Jordan hizo todo solo y lo dejó claro en su libro Unguarded: “Fui un compañero de equipo mucho mejor que Michael”. Además reclamó que sin él no habría historia que contar.

El nombre de ambos vuelve a sonar en estos días y no por alguna situación relacionada con el básquetbol sino con la prensa rosa. Unas fotografías, publicadas por el portal TMZ, que muestran al hijo de Michael Jordan y a Larsa Pippen, expareja de Scottie, en lo que parece ser una cita son el objetivo de los rumores.

TMZ añade contexto a las imágenes y dice que Marcus Jordan y Larsa comieron en un restaurante japonés llamado Zuma, en Miami. Además, estaban acompañados por otra pareja. El portal apunta que estuvieron en ese lugar por 45 minutos y que ella se comportó nerviosa ante la posibilidad de ser fotografiada. Sin embargo, no hay imágenes contundentes que aseguren que Marcus, de 31 años, y Larsa, de 47, mantienen una relación.

Larsa y Pippen se conocieron en 1995, pero después de un par de romances intermedios de Scottie, se casaron en julio de 1997 en el Primer Templo Metodista Unido, ubicado en Chicago. La pareja tuvo cuatro hijos: Scotty Jr., Preston, Justin y Sophia. Pese a que su relación parecía estable, existen rumores sobre violencia verbal ejercida por él, y en 2016 Pippen le pidió el divorcio. “Aunque ya no estarán casados, Larsa tiene la esperanza de que ella y Scottie siempre harán lo mejor para sus cuatro hermosos hijos y los criarán juntos con amor y respeto”, decía un comunicado de la representación de Larsa.

Sin embargo, no hicieron efectiva la separación en ese momento y decidieron darse una nueva oportunidad que no fue más allá de 2018, aunque firmaron definitivamente el divorcio recién en diciembre de 2021 después de varios años de disputa.

Larsa se ha quejado en diversas entrevistas sobre la presión que Scottie sigue ejerciendo sobre ella pese a que ya no están juntos, y considera que él está “apretando todos los botones” para hacerle saber que él todavía está a su cargo. Esto mismo dijo respecto a la manera en que él ha manejado la separación y venta de los bienes, pero también en referencia a una supuesta intromisión en sus nuevas relaciones.