Polémica con el PSG por su uso “excesivo” del avión: el técnico se burló y reaccionó hasta una ministra

“De París a Nantes”, publicó la cuenta oficial del París Saint-Germain para presentar un video de la plantilla abordando un avión para cumplir con su compromiso de la Ligue 1 este fin de semana, que terminó con resultado a favor de los parisinos por 3-0. El clip parecía inofensivo, sin embargo, los reclamos de los seguidores del club por no tomar ciertos recaudos en tiempos de crisis ambiental y de una problemática creciente en términos de suministro de energía, sobre todo en Europa, no tardaron en aparecer: “¿No existe el tren o el autobús? En tiempos de cambio climático...”, “es muy complicado venir en autobús?”, “¿pero París-Nantes en avión, no les da vergüenza? La huella de carbono de los futbolistas es un tema”.

La conversación sobre el uso del avión para un tramo corto fue más allá de los comentarios de los hinchas, ya que el director de la compañía francesa de trenes TGV-Intercity service, Alain Krakovitch, se expresó desde su cuenta de Twitter con una invitación para utilizar la red de trenes de alta velocidad que fácilmente habría cubierto la ruta de 380 kilómetros de un destino a otro en menos de dos horas. El directivo habló de “eco movilidad”.

El PSG fue criticado por usar avión para cubrir una distancia corta en Francia

En lugar de calmar los ánimos entre las críticas por la huella de carbono, el técnico Christophe Galtier reaccionó de forma burlona a un cuestionamiento sobre la elección del medio de transporte: “Pensé que me harían esa pregunta. Para serte muy honesto, esta mañana hablamos con la empresa que organiza nuestros viajes y estamos tratando de ver si podemos viajar en un yate de arena”, respondió en la conferencia previa al partido de Champions League que enfrentará al PSG con la Juventus. Por su parte Kylian Mbappé, que lo acompañó en el panel, se negó a responder y, en cambio, se mostró divertido con la broma del entrenador.

Lo que seguramente no esperaban los miembros del PSG era una reacción de la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, quien usó sus redes sociales para quejarse de esa respuesta: “Señor Galtier, estamos acostumbrados a respuestas más relevantes y responsables de su parte. ¿Estamos hablando de eso?”. La polémica no terminó ahí, otros funcionarios, como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, solicitaron que el tema sea abordado con seriedad.

La ministra de Deportes de Francia reaccionó a los dichos de Galtier sobre las críticas por el uso del avión del PSG Twitter

Esta polémica se da en un contexto complicado para la sociedad francesa porque los ciudadanos han sido motivados a reducir su consumo de energía eléctrica, en medio de una crisis en el suministro, agravada por la guerra en Ucrania. Al tiempo que los gobernantes de varios países europeos buscan soluciones conjuntas para afrontar la problemática que se ha visto reflejada en un incremento en los costos.

Funcionarios franceses pidieron seriedad en la discusión sobre los desplazamientos del PSG en avión en plena crisis energética @PSG - @PSG

Esta semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamado a los ciudadanos para bajar su consumo de energía eléctrica en un 10%: “Todo el mundo tiene un papel que desempeñar”, justificó. Entre las solicitudes está usar menos el aire acondicionado y la calefacción, todo esto con la intención de evitar racionamientos por parte del gobierno durante la temporada invernal.

En respuesta a una solicitud de la agencia Associated Press, el PSG aseguró que el viaje por tren no era una opción porque no contaban con horario nocturno para trasladarlos de regreso después del partido. El club agregó que ha incorporado cada vez más el uso del autobús para viajes cortos.