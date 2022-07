De la NBA al éxito como actor en Netflix: el español que desprecia el dinero y tiene una obsesión con LeBron

“Instagram no es la vida real”, resume Juancho Hernangómez en su biografía en la red social. Ahora no es solo un jugador de básquetbol que busca la gloria en la NBA, también es el actor de una de las películas del verano en Netflix: Garra. Pero su vida no es la del glamour y la fama, pese al más de medio millón de personas que ahora lo siguen y comentan hasta sus fotos más antiguas que nada tienen que ver con el cine. Antes de que las cámaras lo tomaran por sorpresa, Juancho fue campeón del mundo con España en el torneo que tuvo sede en China en 2019 y es admirador de Kobe Bryant, eso es todo lo que se puede saber a partir de sus publicaciones que se cuentan con las manos.

El madrileño de 26 años prefiere el perfil bajo y no es algo nuevo, en 2018, durante una entrevista con un medio de su país dejó clara su visión: “Me importan muy poco la fama y el dinero. Me preocupan solo las relaciones personales con mi familia y mis amigos. Lo demás, las falsas amistades o las redes sociales, procuro dejarlo al margen. No soy parte de ese mundo”. Una frase que recuerda mucho al personaje que interpreta en Garra, Bo Cruz, un hombre con un profundo amor a su madre y a su hija, entregado en el deporte para darlo todo por ellas.

Juancho Hernangómez nunca había actuado antes de protagonizar "Garra" junto a Adam Sandler

Juancho no tiene hijos, pero sí dos hermanos, uno de ellos es Willy Hernangómez, al que ve como inspiración, ambos juegan en la NBA y comparten proyectos, como un campus de entrenamiento para niños y jóvenes en Madrid, que imparten durante el receso del torneo profesional. Sus raíces estaban ligadas a este deporte desde su nacimiento, su madre Margarita Geuer y su padre Guillermo Hernangómez destacaron en el básquetbol español. Hoy, los tres hijos honran esa herencia.

Juancho Hernangómez interpreta a Bo Cruz en la película protagonizada por Adam Sanlder Scott Yamano/Netflix

De no ser por la pandemia de Covid que detuvo toda la actividad deportiva en el mundo, y en este caso la rutina de Juancho, la actuación nunca hubiera entrado en su CV, pese a que su agente le había insistido antes. “Estaba en la cuarentena en casa de mi hermano y me aburría mucho. Fue mi hermana la que me empujó a hacer la audición. Eso es lo único bueno que trajo la pandemia”, dijo a Variety. Cualquiera podría pensar que hacer una película con Adam Sandler es un honor que todos reconocen y aceptarían al primer momento, pero el basquetbolista ha sido honesto al respecto porque, si bien afianzó una gran relación de amistad con el actor hollywoodense a partir de las filmaciones, antes de esta experiencia no era precisamente un fanático de sus películas.

El esloveno Luka Doncic (77), de los Mavericks de Dallas, busca la canasta frente a al español Juancho Hernangomez (41), Donovan Mitchell (45) y otros defensores del Jazz de Utah, en la segunda mitad del partido en Dallas, el domingo 27 de marzo de 2022. (AP Foto/LM Otero)

Incluso ahora que cosecha los beneficios de la exposición mediática, Juancho mantiene la cabeza en el juego y sorprendió cuando reveló, en entrevista para Slashfilm, que la película en sí misma no es su mayor orgullo en esta faceta como actor: “Sí, estoy más orgulloso de que LeBron supiera quién soy y me diera un abrazo que de toda la película, para ser honesto contigo. Tengo una foto con LeBron y se la envié a Adam. LeBron para mí es como Michael Jordan. Crecí viéndolo, así que vino a un juego y dijo: ‘¡Oye, gracias por hacer la película, estás haciendo un gran trabajo!’ Me fui a casa como: ‘Hombre, ¡LeBron sabe mi nombre!’”.

Juancho Hernangómez nunca pensó en convertirse en actor, nació en una familia de basquetbolistas y su cabeza siempre ha estado en el triunfo en las duelas; fue su hermana quien lo convenció de participar en Garra, la película de Netflix @juanchiviris41 - @juanchiviris41

Con la frase “pues nada , ahora soy actor…”, Juancho Hernangómez presumió su nueva faceta en Twitter, en mayo cuando estrenaron el trailer, y pese a que no se cierra a la posibilidad de seguir en esa carrera, su objetivo está en el básquetbol. Sin embargo, su presente brillante en el plano cinematográfico, al tratarse de una de las películas más vistas de Netflix en los últimos meses, contrasta con la incertidumbre de su carrera deportiva. En la temporada anterior fue traspasado en cuatro ocasiones (Timberwolves, Grizzlies, Celtics, Spurs y Jazz), este último rescindió su contrato a finales de junio y lo dejó en busca de equipo para la próxima que inicia en octubre.

Quizás Hernangómez se encuentre con un tipo como Stanley Sugarman, personaje de Sandler en Garra, que al descubrir su talento lo arriesgue todo para llevarlo a un gran equipo de la NBA, como ocurre con Bo Cruz en la cinta que está disponible en Netflix.