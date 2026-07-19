Las frases del Mundial de Norteamérica 2026

Tras casi seis semanas de competición en Estados Unidos, México y Canadá, y la victoria final de España al vencer este domingo en la final 1-0 en la prórroga a Argentina, estas son algunas de las frases más destacadas, ingeniosas o llamativas que se pronunciaron durante el Mundial 2026:

. "No controlamos todo... Siempre intentamos encontrar soluciones, pero debemos respetar el hecho de que no somos los reyes del mundo": el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el 10 de junio, después de que el árbitro somalí Omar Artan fuera rechazado en la frontera estadounidense justo antes del inicio del Mundial.

. "Esta cuestión (de una ampliación del Mundial a 64 equipos) fue sometida al Consejo de la FIFA. Quizá Italia se clasifique con 64 selecciones, ¡o quizá podríamos llegar hasta 208!": Infantino, en la televisión brasileña CazéTV el 12 de junio, después de que la Azzurra no lograra clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva.

. "Me encanta mi trabajo, pero espero tener otras cosas que hacer a esa edad": el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, de 38 años, el 13 de junio, a propósito del neerlandés Dick Advocaat, seleccionador de Curazao y 40 años mayor que él.

. "Yo continúo porque me gusta, no por dinero": el seleccionador de Curazao, el neerlandés Dick Advocaat, el mismo día.

. "Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial": el seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, el 15 de junio, tras el empate 2-2 contra Nueva Zelanda, en su primer partido del Mundial 2026, en Los Ángeles.

. "Eso no es asunto suyo": el iraní Ramin Rezaian a la pregunta de un periodista sobre los silbidos escuchados en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, el 15 de junio en el momento del himno de su país antes del partido contra Nueva Zelanda.

. "Neymar es el primer jugador del mundo convocado (a la selección) que hace teletrabajo": el presidente brasileño, Lula, el 19 de junio, en referencia al delantero estrella de la Seleção, convocado pese a una lesión en un gemelo.

. "No le dejaré nada al fútbol uruguayo": el entrenador argentino Marcelo Bielsa, abatido tras la derrota 1-0 contra España el 26 de junio, sinónimo de eliminación del Mundial en primera ronda, después de tres años al frente de la Celeste.

. "En los últimos minutos, si hace falta un gol, aquí estoy": el delantero portugués Gonçalo Ramos, después de salir desde el banquillo para clasificar en el último suspiro a Portugal para los octavos de final del Mundial, el 2 de julio.

. "Francia es una tormenta. Y sus relámpagos, que caen desde cualquier parte, están dirigidos hacia la portería": el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, el 3 de julio, antes de su partido de octavos de final contra los Bleus.

. "Si pasa el balón, el jugador no pasa": el guardameta Orlando Gill sobre el espíritu del equipo paraguayo, calificado de rudo en su partido contra Francia.

. "No tengo nada que decir del arbitraje (...) hubo 30, 40 faltas, y ni una sola tarjeta amarilla. No pasa nada, estamos en cuartos de final": el centrocampista francés Rayan Cherki tras la clasificación contra Paraguay.

. "No sabía que el 5 de julio correspondía al Día de los Inocentes en la FIFA": el seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, tras el anuncio de la anulación de la tarjeta roja del estadounidense Folarin Balogun, que le permitió ser alineado contra los Diablos Rojos en octavos de final.

. "Ni siquiera sabía lo que era una tarjeta roja. Cuando lo descubrí, me dije: 'No puede ser'. Este tipo (el árbitro) solo levanta la mano y tu mejor jugador no va a jugar la semana siguiente o en el próximo partido": el presidente estadounidense, Donald Trump, justificando su llamada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir reexaminar la sanción impuesta a Balogun.

. "Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su función": el capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, el 6 de julio, en respuesta a los comentarios racistas de la senadora paraguaya hacia él.

. "Han intentado matarme durante 23 años. Bien deben haber visto que no merece la pena, que es una pérdida de tiempo, pero lo intentan, intentan, intentan, intentan, intentan": el delantero portugués Cristiano Ronaldo, el 5 de julio, ante periodistas de todo el mundo en la víspera del octavo de final contra España.

. "Fuimos los mejores. Lo que pasó no fue ni justo ni equitativo": el seleccionador egipcio, Omar Hassan, el 7 de julio, tras la eliminación en octavos de final ante Argentina, que se benefició, según él, de decisiones arbitrales a su favor.

. "Le di un gran abrazo, no pude hacer mucho más. Para un portero, son sensaciones horribles": el guardameta belga Thibaut Courtois sobre su suplente Lemme Sammens, autor de una pifia que provocó el segundo gol de España en cuartos de final, el 11 de julio.

. "Es sencillamente catastrófico, no sé lo que ha hecho ese árbitro": el centrocampista suizo Fabian Rieder, a propósito de la segunda tarjeta amarilla mostrada a su compañero Breel Embolo por simulación, el 11 de julio, durante el cuarto de final contra Argentina, finalmente clasificada.

. "Es un partido de fútbol, nada más. Así que mezclar las dos cosas sería una locura": el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, el 14 de julio, en la víspera de la semifinal contra Inglaterra, en referencia a la guerra de las Malvinas en 1982.

. "Nos hemos enfrentado a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente estaba el mejor equipo del mundo": el seleccionador español, Luis de la Fuente, el 14 de julio, tras la victoria 2-0 sobre Francia y el pase a la final.

. "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de vivir o acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá", el DT de Argentina, Lionel Scaloni tras perder la final contra España, el 19 de julio.

. "El gol ha sido de 47 millones de personas, no mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito para que ganásemos lejos de nuestra gente, pero los hemos hecho sentir lo más cerca posible", el delantero español Ferran Torres tras marcar el único gol de la final, el 19 de julio.