Limpia casas en EE.UU., creó su propia empresa y dice que tiene tanto trabajo que hasta necesita más personal

Comenzar una nueva vida en Estados Unidos no siempre resulta fácil para los miles de migrantes que dejan sus países de origen para establecerse en ese país. En ocasiones, se encuentran con obstáculos que pueden ser difíciles de vencer, pero una vez que lo logran, dejan grandes recompensas.

Así se dio la historia de Mónica Ruiz, una mexicana que dejó su tierra natal con la intención de mejorar su vida. Pasó diez años limpiando casas para otras personas, hasta que pudo crear su propia compañía del mismo rubro. Ahora, da consejos a otros compatriotas y, en uno de los más recientes, dijo cómo lidiar con tanto trabajo.

Una mexicana triunfa en EE.UU. con su empresa dedicada a limpiar casas

Mónica se tomó un momento para hablar con sus seguidores en TikTok (@moniruiz78). Allí contó una de sus anécdotas, derivadas de la fuerte carga laboral que tiene. En los últimos días, más personas comenzaron a buscarla para contratarla, lo que la tomó por sorpresa, dado que a pesar de que día a día su emprendimiento crece, no esperaba tener tanto éxito. “Ando desorientada porque como me empezó a llegar mucho trabajito, hasta necesito ya otra trabajadora. Es algo nuevo para mí (…) nadie nace siendo encargada y aprendiendo todo. Lo aprendes en el camino”, agregó.

Sin embargo, no todo es bueno, ya que las largas jornadas que dedica a su negocio le pasaron factura. Para comprobarlo, decidió mostrar cómo tenía las manos, donde se veían algunos cortes generados durante su trabajo limpiando casas en la ciudad de San Antonio, Texas. Pero eso no fue todo, ya que expuso que en sus piernas tenía moretones por los golpes que accidentalmente se daba.

Pese a que se mostró agradecida por el trabajo que tiene y que cada día más personas confían en ella para que limpie sus casas, Ruiz reconoció la importancia de tener un momento para descansar. Según contó, al ser dueña de una empresa, muchas veces se olvida de ella misma porque tiene que lidiar con un sinfín de actividades: los horarios, los cobros y la atención a los clientes. “Estamos trabajando en la mente todo el tiempo. Qué casa sigue, qué vamos a hacer (…) Por eso estoy toda descuidada y golpeada”, dijo.

El consejo para los trabajadores en EE.UU.

Ese fue justo el consejo que les dio a sus compatriotas: siempre tomarse las cosas con tranquilidad. “Tengo que calmarme porque si yo no estoy serena, no voy a hacer las cosas bien y se me va a dificultar estar organizada”, reconoció y exhortó a otros a hacer lo mismo. “Dios está con nosotros”, dijo al finalizar su video, donde también se solidarizó con todas las mujeres que están por crear una empresa y actualmente tienen mucho trabajo.

Por su parte, los usuarios de redes sociales se mostraron contentos porque a la mexicana le vaya bien en su trabajo: “El crecer tiene un precio, es una curva de aprendizaje que vas a conquistar en el nombre de Dios”; “Lo que me encanta es que no pierdes tu sentido del humor. Tú siempre con una sonrisa”.

Mónica Ruiz limpia casas en EE.UU. y dio un consejo sobre el tema Cortesía Mónica Ruiz

Mónica Ruiz es el claro ejemplo de lo que significa el sueño americano. Ella dejó México para migrar a Estados Unidos, y desde entonces ha logrado superarse todos los días. Además, brinda apoyo a otros latinos que como ella quieren mejorar su calidad de vida. No suficiente con esto, también es una estrella de las redes sociales. A diario comparte tips de su vida como trabajadora, lo que la convirtió en una motivación para otras personas que quieren dedicarse a lo mismo.

