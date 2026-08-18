Las hermanas Williams vuelven a jugar juntas por primera vez en 4 años

La última vez que se les había visto juntas en una cancha de tenis fue hace cuatro años. Las legendarias hermanas Venus y Serena Williams disputaron este lunes su primer partido de dobles femenino desde 2022, en el Masters 1000 de Cincinnati

Y como la ocasión lo ameritaba, las gradas estaban abarrotadas

El público rindió un gran recibimiento a las hermanas que han conquistado 14 títulos de Grand Slam juntas y tres veces el oro olímpico, entre ovaciones y prolongados aplausos

Las Williams, ambas cuarentonas (la mayor, Venus, tiene 46 años y la menor, Serena, 44) se enfrentaron en la calurosa y húmeda noche del medio oeste estadounidense a dos jugadoras 20 años más jóvenes, la estadounidense Peyton Stearns y la ucraniana Marta Kostyuk, ambas de 24 años

A pesar de su derrota en tres sets, 6-2, 1-6, 10-8, honraron su leyenda e incluso elevaron el suspense al final del partido, recortando la desventaja al pasar del 2-8 al 8-9 en el super tie-break

La mano de la ucraniana Kostyuk temblaba un poco ante lo que estaba en juego: "Hice dos dobles faltas seguidas", bromeó después del partido

"Estaba en modo ¡guau!, qué experiencia estar en la pista delante de ellas. ¡Crecí viéndolas jugar!", afirmó la ucraniana. "Por momentos, no se escuchaba nada del ruido que hacía el público"

Peyton Stearns añadió, en tono burlón: "¡Quizá en la próxima ronda el público haga un poco más de ruido por nosotras!"

Las hermanas Williams debían disputar el dobles femenino en Wimbledon, a principios del verano boreal, pero tuvieron que retirarse por una lesión en la rodilla derecha de Serena, que cuenta con 23 títulos de Grand Slam en individuales en su inmensa carrera

Su último partido juntas se remontaba al Abierto de Estados Unidos 2022, cuando perdieron frente a las checas Lucie Hradecka y Linda Noskova