Las montañas rusas de Six Flags en Estados Unidos, entre ellas Goliath y New Texas Giant, alcanzan velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora (62 mph) y presentan descensos pronunciados. Tras recientes accidentes mortales y denuncias por lesiones graves, este tipo de atracciones quedó bajo un severo escrutinio público.

Las montañas rusas más extremas de Six Flags en Estados Unidos

En los últimos meses, las montañas rusas de Estados Unidos registraron trágicos accidentes que volvieron a poner sobre la lupa la seguridad de las atracciones en los parques de diversiones. Dentro del catálogo de entretenimiento de Six Flags en territorio estadounidense, tres sobresalen por sus especificaciones técnicas.

La montaña rusa Texas Giant de Six Flags

Entre las montañas rusas de Six Flags que se destacan por sus características técnicas y sus antecedentes de seguridad se encuentran Goliath, X2 y New Texas Giant:

Goliath (Six Flags Over Georgia): en el parque de Austell, Georgia. Opera desde hace dos décadas y destaca por una altura aproximada de 61 metros y velocidad máxima de 113 km/h (70 mph). Cobró notoriedad internacional tras la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, quien fue eyectado de su asiento a gran altura y golpeó el tren al caer. A raíz de lo ocurrido, la empresa ordenó el cierre preventivo de nueve montañas rusas de diseño similar en América del Norte mientras las autoridades investigan el accidente.

en el parque de Austell, Georgia. Opera desde hace dos décadas y destaca por una altura aproximada de 61 metros y velocidad máxima de 113 km/h (70 mph). Cobró notoriedad internacional tras la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, quien fue eyectado de su asiento a gran altura y golpeó el tren al caer. A raíz de lo ocurrido, la empresa ordenó el cierre preventivo de nueve montañas rusas de diseño similar en América del Norte mientras las autoridades investigan el accidente. X2 (Six Flags Magic Mountain): situada en Valencia, California, fue considerada durante casi 20 años una de las más famosas y reconocidas a nivel mundial. La compañía decidió cerrarla permanentemente en medio de una fuerte presión legal por múltiples demandas de visitantes que sufrieron lesiones cerebrales traumáticas . Al cierre se suma un acuerdo económico alcanzado para resolver la demanda promovida por la familia de un joven fallecido en 2022.

situada en Valencia, California, fue considerada durante casi 20 años una de las más famosas y reconocidas a nivel mundial. La compañía decidió cerrarla permanentemente en medio de una fuerte presión legal por múltiples demandas de visitantes que sufrieron . Al cierre se suma un acuerdo económico alcanzado para resolver la demanda promovida por la familia de un joven fallecido en 2022. Texas Giant (Six Flags Over Texas): con una velocidad máxima de 104 km/h (65 mph) y más de tres minutos de recorrido, esta imponente montaña rusa de alta velocidad registró un antecedente fatal en 2013, cuando una mujer de 52 años perdió la vida al deslizarse fuera de su asiento mientras el coche realizaba su trayecto.

Ingeniería de seguridad, tecnología de sujeción y margen de error

A pesar de la gravedad de estos hechos, especialistas de la industria sostienen que las montañas rusas modernas cuentan con elevados estándares técnicos y múltiples mecanismos de seguridad diseñados para prevenir fallas mecánicas.

Dennis Speigel, consultor de parques temáticos y expresidente de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA, por sus siglas en inglés), señaló que la probabilidad de sufrir una lesión grave en un parque de diversiones en Estados Unidos es de 1 por cada 15,5 millones de viajes.

“Con todos los controles y mecanismos de supervisión existentes, los parques temáticos se sitúan entre los lugares más seguros del planeta”, aseguró.

Martin Lewinson, experto en montañas rusas y profesor del Farmingdale State College, ofreció como ejemplo la atracción Goliath y afirmó que resulta difícil imaginar una falla mecánica debido a su diseño. “Son sistemas confiables. No son tan tecnológicamente complejos como para que los parques tengan dificultades para operarlos”, indicó.

La atracción utiliza una barra de seguridad sobre el regazo, conocida como clamshell, que se ajusta mediante un mecanismo de trinquete que emite clics al cerrarse sobre la cadera del pasajero. El sistema incorpora múltiples discos redundantes, de modo que si uno falla, los demás continúan en funcionamiento.

No obstante, la tecnología puede volverse vulnerable ante desacoples físicos o fallas de ajuste, como ocurrió en ocasiones anteriores.

Como consecuencia del accidente en Texas Giant, Six Flags tuvo que modificar sus estándares operativos e instalar barras de seguridad rediseñadas, cinturones adicionales y un asiento de prueba en la entrada de la atracción.

La montaña rusa Goliath de Six Flags tiene una caída casi vertical de 61 metros que permite alcanzar velocidades máximas de 112 kilómetros por hora Six Flags

El debate sobre la regulación y la disparidad de controles estatales

Los recientes accidentes que se cobraron vidas en montañas rusas pusieron en el foco del debate el esquema de supervisión de los parques de atracciones en Estados Unidos, donde no existe un organismo federal que regule los parques fijos.

Si bien la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) supervisa las ferias itinerantes móviles, las instalaciones fijas permanecen fuera de la jurisdicción nacional.

Actualmente, la responsabilidad de inspeccionar y fiscalizar las atracciones recae de manera fragmentada en cada estado, lo que genera un esquema desigual de exigencias normativas:

California: el Departamento de Relaciones Industriales aprueba las atracciones nuevas o modificadas y exige inspecciones anuales públicas o realizadas por los propietarios.

el Departamento de Relaciones Industriales aprueba las atracciones nuevas o modificadas y exige inspecciones anuales públicas o realizadas por los propietarios. Georgia: la revisión anual de atracciones como Goliath recae en la Oficina del Comisionado de Bomberos y Seguridad de Seguros del estado.

la revisión anual de atracciones como Goliath recae en la Oficina del Comisionado de Bomberos y Seguridad de Seguros del estado. Florida y Texas: los grandes complejos están exentos de inspecciones de seguridad estatales directas; la supervisión queda en manos de firmas privadas contratadas por los operadores o por sus aseguradoras, aunque en Florida existe la obligación legal de reportar lesiones graves o decesos.

los grandes complejos están exentos de inspecciones de seguridad estatales directas; la supervisión queda en manos de firmas privadas contratadas por los operadores o por sus aseguradoras, aunque en Florida existe la obligación legal de reportar lesiones graves o decesos. Arizona: no cuenta con ningún organismo estatal dedicado a fiscalizar atracciones mecánicas, lo que deja la aplicación de la ley y las revisiones anuales privadas en manos de las autoridades locales.