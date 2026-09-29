California: cierra una montaña rusa de Six Flags después de que una investigación revelara años de lesiones y muertes

Six Flags Magic Mountain confirmó el retiro definitivo de X2, una montaña rusa creada en 2002 y relanzada en 2008 en California. La decisión se anunció después de una investigación que documentó lesiones cerebrales, hospitalizaciones, muertes y cuestionamientos sobre las inspecciones realizadas tras algunos incidentes.

Cierra una montaña rusa en California tras denuncias sobre falta de seguridad

“Después de casi 20 años, hemos decidido retirar definitivamente X2″, anunció el presidente del parque, Brian Oerding, en un comunicado. Según explicó, el cierre responde a la preocupación de la empresa por la confianza de quienes visitan sus instalaciones.

Así era la montaña rusa de Six Flags clausurada en California

“Desde su inauguración en 2008, X2 recibió a más de 16 millones de visitantes y se ganó una gran popularidad entre los aficionados a las montañas rusas”, indicó Oerding. “Si bien X2 superó sistemáticamente numerosas pruebas de seguridad, hemos decidido cerrar la atracción porque creemos que es lo correcto”, señaló.

El anuncio se produjo aproximadamente un mes después de una investigación periodística de CNN sobre los antecedentes de la atracción. El informe reunió casos de lesiones cerebrales, intervenciones quirúrgicas y muertes que fueron vinculadas a las fuerzas experimentadas durante el recorrido.

Qué ocurrió con la montaña rusa X2 de Six Flags

La investigación de CNN documentó más de una docena de casos que terminaron en hospitalizaciones o cirugías de gravedad. Después de la publicación del reportaje, abogados de personas que utilizaron X2 informaron que más de 100 usuarios adicionales habían comunicado lesiones cerebrales de distinta consideración.

También se identificaron al menos tres muertes relacionadas con las fuerzas producidas por la atracción. Entre los casos mencionados figuran el de una mujer ocurrido en 2010, el de Christopher Hawley, de 22 años, en 2022, y otro fallecimiento registrado después de finales de 2025.

En julio del año en curso, dos mujeres sufrieron hematomas subdurales con seis días de diferencia después de utilizar X2. Ambas necesitaron intervenciones de emergencia. Una de ellas, Naomi Greer-Wilkinson, de 25 años, permaneció en coma según la información incluida en las demandas citadas por CNN.

“Six Flags sabía desde hace años que X2 ponía a la gente en grave riesgo y, aun así, decidió seguir jugando con sus vidas”, dijeron los padres de Greer-Wilkinson a CNN. “Esto debería haber sucedido mucho antes de la lesión cerebral de Naomi, pero nos alegra saber que, por fin, ninguna otra hija o hermana volverá a resultar herida en esta atracción”, expresaron.

Six Flags anunció el cierre permanente de la montaña rusa X2 en el parque Six Flags Magic Mountain, ubicado en Valencia, California Facebook Six Flags Magic Mountain

Las denuncias y los cuestionamientos a las inspecciones

Los documentos judiciales revisados durante la investigación mostraron que Six Flags había recibido al menos 70 reportes relacionados con lesiones en cabeza y cuello durante los tres años anteriores a la muerte de Hawley. La atracción continuó con su funcionamiento después de esos reportes y también tras el fallecimiento de 2022.

El caso de Hawley generó cuestionamientos sobre el procedimiento de inspección estatal. Después de su muerte, las autoridades ordenaron detener X2 y solicitaron que permaneciera en las condiciones en las que se encontraba para realizar la revisión. Sin embargo, las declaraciones judiciales indicaron que, previamente, trabajadores del parque cambiaron una rueda de uno de los vagones, sin informar de esa modificación a los inspectores.

La investigación también señaló que la reapertura posterior se apoyó principalmente en pruebas y datos suministrados por Six Flags. Según el informe, los inspectores no entrevistaron a testigos del incidente ni a los profesionales médicos que atendieron a Hawley.

“Esta atracción debió ser clausurada mucho antes de que nuestro hijo Christopher resultara herido, y sin duda debió ser clausurada después de su muerte”, dijo Anne Hawley, madre de Christopher. “En cambio, Six Flags tardó más de cuatro años y decenas de personas resultaron heridas para hacer lo correcto”, señaló.

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Cómo funciona X2 y qué explica Six Flags sobre la seguridad

X2 pertenece a la categoría de montañas rusas de cuarta dimensión. Sus asientos pueden girar 360 grados de manera independiente respecto de la vía, mientras el tren alcanza velocidades cercanas a 80 millas por hora (128 kilómetros por hora).

Neurocirujanos que trataron a algunas de las personas afectadas explicaron que la combinación de velocidad, aceleración, desaceleración y movimientos de los asientos puede generar fuerzas considerables sobre la cabeza. En el caso de Hawley, el especialista que lo atendió comparó las lesiones con las observadas en el denominado “síndrome del bebé sacudido”.

Por su parte, Six Flags sostuvo en su información sobre seguridad que sus atracciones son sometidas a revisiones diarias y tareas de mantenimiento. La compañía también afirmó que existen controles adicionales de inspectores estatales, especialistas independientes, aseguradoras y equipos internos de ingeniería y seguridad.