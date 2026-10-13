Un hombre murió tras salir despedido de una montaña rusa en EE.UU. e investigan qué falló

ATLANTA.– La empresa Six Flags cerró temporalmente este lunes nueve montañas rusas en seis parques de diversiones de Estados Unidos, después de que una persona muriera y varias resultaran heridas en un incidente ocurrido en una de sus atracciones en Georgia.

El episodio se produjo en Six Flags Over Georgia, ubicado en Austell, a unos 24 kilómetros al noroeste de Atlanta. Según los testimonios de varios visitantes, un hombre salió despedido de su asiento mientras viajaba en una montaña rusa. Las autoridades todavía no determinaron las circunstancias de la muerte ni cómo se produjeron las lesiones de los demás afectados, cuyo estado de salud tampoco fue informado.

Ni las autoridades ni Six Flags identificaron oficialmente la atracción involucrada. Sin embargo, varios canales de televisión locales difundieron imágenes de pasajeros que eran evacuados de la montaña rusa Goliath.

Logan Conner, que viajaba en esa atracción junto con su prometida, relató el momento en que vio al hombre salir de su asiento. “El hombre empezó a elevarse en el aire, de costado. Nuestras miradas se cruzaron directamente”, contó a NBC.

Britny Landry, otra visitante, había subido a la montaña rusa más temprano y esperaba en la fila para repetir la experiencia cuando ocurrió el incidente. Desde allí tenía una vista parcial del recorrido. “Miramos y vimos a alguien salir volando”, relató a KTVU-TV. Al principio, no podía creer lo que acababa de presenciar. “Tal vez alguien tenía una bolsa o algo”, recordó que pensó.

Una montaña rusa del parque Six Flags Over Georgia, en Austell, Georgia Emilie Megnien - AP

Inaugurada en 2006, Goliath alcanza una velocidad máxima de 113 kilómetros por hora y una altura de 61 metros, según el sitio web del parque. Su recorrido dura aproximadamente tres minutos y medio, durante los cuales los pasajeros atraviesan curvas pronunciadas y grandes desniveles. La compañía promociona la experiencia como un trayecto en el que los visitantes “recorren curvas cerradísimas y se elevan sobre colinas colosales”.

El cierre preventivo y la investigación

Tras el incidente, Six Flags ordenó el cierre temporal de nueve montañas rusas distribuidas en seis de sus parques, como parte de una medida preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Un vocero de Six Flags Entertainment Corporation explicó que las atracciones similares a la involucrada fueron clausuradas “por extrema precaución”. También aseguró que el personal del parque y las autoridades locales intervinieron de inmediato y que la empresa está colaborando con la investigación.

Un hombre salió eyectado de una montaña rusa y murió

“Estamos profundamente entristecidos por el incidente que involucró a un visitante de nuestro parque”, expresó el representante de la compañía, que aseguró que se está brindando asistencia tanto a los visitantes como a los empleados afectados.

La investigación quedó en manos de detectives de la unidad de delitos graves del Departamento de Policía del condado de Cobb, que trabajan para establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias que provocaron la tragedia.

Lisa Cupid, presidenta de la Junta de Comisionados del condado de Cobb, confirmó que los familiares directos de la víctima ya habían sido notificados.

Vista de una montaña rusa del parque Six Flags, en Georgia, donde un hombre murió tras caer de una atracción Christopher Oquendo - ZUMA Press Wire DPA

“No puedo imaginar el horror que los visitantes y empleados presenciaron hoy. Me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido”, manifestó Cupid en un comunicado.

Cupid recordó además la importancia de Six Flags Over Georgia para la economía y el turismo del condado, ya que el complejo atrae cada año a visitantes de distintos puntos del sureste de Estados Unidos.

Antecedentes en parques de diversiones

La tragedia volvió a poner bajo la lupa la seguridad de las montañas rusas y los antecedentes de accidentes fatales en parques de diversiones estadounidenses.

Según el bufete de abogados Doan Law Firm, especializado en casos de accidentes en este tipo de establecimientos, la muerte registrada este lunes sería al menos la séptima ocurrida en Six Flags Over Georgia.

Entre los antecedentes figura un episodio de 2006, cuando un hombre murió después de subir a Goliath. En aquel momento, se consideró que probablemente había sufrido un ataque cardíaco mientras viajaba en la atracción.

Así era la montaña rusa de Six Flags clausurada en California

El nuevo incidente ocurrió menos de dos semanas después de que Six Flags Magic Mountain, en el sur de California, anunciara el retiro de su famosa montaña rusa X2, una decisión tomada en medio de varias demandas judiciales que atribuyen a esa atracción lesiones cerebrales graves sufridas por visitantes.

El parque también alcanzó un acuerdo en una demanda por muerte negligente presentada por la familia de un joven de 22 años que falleció en 2022 después de subir a esa misma montaña rusa.

Otro antecedente reciente se registró el año pasado en Universal Epic Universe, en Florida, donde un hombre de 32 años murió tras utilizar una montaña rusa de alta velocidad. La autopsia determinó que el fallecimiento había sido provocado por lesiones causadas por un impacto contundente y lo clasificó como accidental.

Agencia AP