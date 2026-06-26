Las peores actuaciones en Copas del Mundo

Una desastrosa participación de Túnez en el Mundial terminó con cero puntos y una diferencia de goles de menos 10, tras sumar su tercera derrota en el Grupo F con un 3-1 ante Países Bajos.

A continuación, la AFP repasa los anteriores equipos que acumularon una diferencia de goles negativa de dos dígitos y se quedaron sin sumar un solo punto en la fase de grupos de una Copa del Mundo.

Corea del Sur (1954)

Con el indeseable récord de "peor de un Mundial" está Corea del Sur. El combinado asiático perdió su primer partido en la historia del torneo por 9-0 ante Hungría, para la que Sándor Kocsis logró un triplete y Ferenc Puskás marcó dos goles.

Las cosas no mejoraron mucho en su segundo y último partido de la fase de grupos: una contundente derrota por 7-0 frente a Turquía.

Zaire (1974)

Zaire (actual República Democrática del Congo) perdió 9-0 contra Yugoslavia, además de caer 2-0 ante Escocia y 3-0 frente a Brasil. En Norteamérica 2026, como República Democrática del Congo, regresó al Mundial a principios de este mes, logrando el primer punto de su historia frente a Portugal.

Haití (1974)

Al igual que la República Democrática del Congo, Haití también jugó por última vez un Mundial hace 52 años, cuando también recibió 14 goles. Una meritoria derrota por 3-1 ante Italia fue seguida por una humillante goleada 7-0 a manos de Polonia y un 4-1 en contra frente a Argentina.

México (1978)

México comenzó su campaña en Argentina con una derrota 3-1 ante Túnez, fue vapuleado 6-0 por la campeona vigente, Alemania Occidental, y cayó 3-1 frente a Polonia.

El Salvador (1982)

El Salvador fue víctima de la derrota más abultada en la historia de la Copa del Mundo, al caer 10-1 ante Hungría. Tras el humillante debut, sumaron dos nuevas derrotas ante Bélgica y Argentina, mientras Hungría sorprendió al sumarse al no lograr la clasificación.

Nueva Zelanda (1982)

La primera participación de Nueva Zelanda en un Mundial, en España, resultó decepcionante: perdió 5-2 contra Escocia, 3-0 contra la Unión Soviética y 4-0 contra Brasil.

Grecia (1994)

Otro equipo de esta lista que no logró marcar ningún gol fue Grecia, que debutó con derrotas por 4-0 ante Argentina y Bulgaria, antes de perder 2-0 contra Nigeria, ganadora del grupo.

Arabia Saudita (2002)

Los saudíes tuvieron un comienzo para el olvido con humillante derrota ante Alemania por 8-0, que incluyó los tres primeros goles de Miroslav Klose en una Copa del Mundo. A la goleada del estreno sumó derrotas por 1-0 y 3-0 ante Camerún e Irlanda, respectivamente.

Corea del Norte (2010)

Corea del Norte tuvo un comienzo alentador en un Grupo G de alto riesgo, con una ajustada derrota por 2-1 ante Brasil. Pero volvió a la realidad al sufrir una paliza de 7-0 ante el Portugal de Cristiano Ronaldo y caer 3-0 frente a Costa de Marfil.

Mención especial - Bolivia (1950)

En un Mundial de 1950 con 14 selecciones, dos grupos de cuatro equipos y dos grupos de tres equipos, Bolivia terminó teniendo únicamente a Uruguay como compañía en el Grupo 4 por la retirada de Francia del torneo.

Los uruguayos despacharon sin problemas al "grupo", imponiéndose por 8-0 antes de conquistar el título por segunda vez.