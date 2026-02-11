Las reservas de petróleo de EEUU registran su mayor aumento semanal en un año

Las reservas comerciales de petróleo de Estados Unidos registraron la semana pasada su mayor aumento en un año debido a una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones, informó el miércoles la agencia de información energética federal (EIA).

Durante la semana que finalizó el 6 de febrero, los stocks de crudo crecieron en 8,5 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una caída de 24.000 barriles, según una encuesta a analistas publicada por la agencia Bloomberg.

Sin contar las reservas estratégicas, las reservas alcanzaron los 428,8 millones de barriles, el nivel más alto desde junio. También se trata del mayor aumento semanal en un año.

En el centro de Cushing (Oklahoma), principal terminal de entrega del petróleo West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos, las reservas de crudo aumentaron en aproximadamente 1 millón de barriles.

Las reservas estratégicas se mantuvieron estables con respecto al periodo anterior, en 415,2 millones de barriles.

Este aumento del petróleo almacenado se debe en parte a una caída de las exportaciones (-7,61%), hasta unos 3,7 millones de barriles diarios, y a un aumento de las importaciones (+9,74%), hasta cerca de 6,8 millones de barriles diarios.