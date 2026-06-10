Las tecnológicas y las tensiones entre EE.UU. e Irán hacen caer Wall Street

La Bolsa de Nueva York cerró el miércoles con notables caídas, lastrada una vez más por los valores tecnológicos en un contexto de aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

El índice Nasdaq perdió un 1,98%, el S&P 500 retrocedió un 1,62% y el Dow Jones bajó un 1,87%

"Se están produciendo de nuevo operaciones de recogida de beneficios en el sector tecnológico tras dos meses de fuerte subida", explica a la AFP Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones

Los valores relacionados con la inteligencia artificial (IA), que llevan meses impulsando la Bolsa de Nueva York, caen por esta tendencia que arrancó el viernes pasado

En la jornada, el gigante de los semiconductores Nvidia perdió un 3,73%. En una semana, la acción de la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo ha perdido cerca de un 7%, lo que supone 350.000 millones de dólares menos de valor de mercado

A su estela, otros grandes nombres del sector de los semiconductores cerraron en rojo el miércoles, como Qualcomm (-6,92%), Broadcom (-5,12%), AMD (-4,86%) o Intel (-0,82%)

Esta ola de ventas se extiende también a los gigantes digitales, como Microsoft (-1,50%), Alphabet (-2,16%) y Meta (-2,33%)

Para Kourkafas, se trata de una "desaceleración natural" que no afecta "las perspectivas de la IA"

Pero José Torres, de Interactive Brokers, opina lo contrario. Los enormes costes y el eventual rendimiento de las fuertes inversiones que requiere esta tecnología contribuyen a la tendencia bajista

"Al mismo tiempo, nos enfrentamos a preocupaciones geopolíticas" con "un recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán", señala Kourkafas