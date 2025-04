Regresa otra vez a EE.UU. con green card expirada y cuenta la verdad sobre lo que le preguntaron en migraciones

Mag Fritzenwalden, una migrante mexicana que vive en Nueva York, compartió en redes sociales su experiencia al regresar a Estados Unidos con una green card vencida y una carta de extensión. Poco después de haber llegado a su casa, la joven contó que esta fue la segunda vez que viajó con su documentación en esas condiciones y explicó a otros migrantes en su misma situación qué fue lo que le preguntaron las autoridades migratorias en el aeropuerto.

Así se puede viajar con green card vencida y vencida y con carta de extensión

Mag, como se la conoce en sus redes sociales, subió un video a Tiktok en el que explicó que ya había enfrentado una situación similar en un aeropuerto de Los Ángeles y no había tenido problemas.

Viajó con una green card vencida y carta de extensión

Esta vez, dijo, su vuelo aterrizó en Houston. Apenas se bajó del avión y pasó por migraciones, se encontró con una fila lenta, en la que el oficial interrogaba a los pasajeros que tenía adelante.

“Ahora entré por el aeropuerto de Houston, la otra vez fue por el aeropuerto de Los Ángeles y el oficial estaba preguntando muchas cosas a dos personas que estuvieron delante de mí, pero los dejó pasar sin problema”, comentó.

Viajó con su green card vencida y una extensión: qué le preguntó el oficial de Migraciones

Cuando la fila se adelantó y le llegó su turno, la joven migrante señaló que le extendió sus documentos al oficial de migraciones: una carta de extensión válida y su green card, aunque vencida.

Mags detalló que el agente revisó su pasaporte. “Creo que vio otra visa que tengo en mi pasaporte todavía”, dijo. Por este motivo, ella le aclaró que esa no era su documentación actual.

Una joven contó en TikTok que viajó por segunda vez con una green card vencida y una carta de extensión Freepik

“Tengo mi green card y mi extensión”, le dijo. El agente tomó sus papeles y los controló: “La revisó y me dijo, ‘Okay’”.

Después de ello, el agente le hizo una consulta. “¿Qué estabas haciendo cuando tenías tu visa O-1?”, recordó la mujer. A lo que ella respondió que un “trabajo para una compañía de tecnología.”

La O-1 es una visa para personas con habilidades extraordinarias, y ella explicó que en su caso se relacionaba con el ámbito tecnológico. Luego de este breve intercambio, el oficial la dejó pasar.

Segunda vez que regresa en las mismas condiciones

Mags subrayó que esta no fue su primera entrada a EE.UU. con los mismos documentos. Ya había pasado por el mismo procedimiento en otra ocasión. “Segundo viaje de viajar con mi green card expirada y con carta de extensión, sin ningún problema”, afirmó en el clip.

En un video anterior que también había compartido en esa misma red social, la joven oriunda de Guadalajara, México, había dejado un consejo para otros migrantes que tengan que viajar fuera de Estados Unidos con su documentación en las mismas condiciones que ella.

En pocos minutos, la joven sorteó los controles migratorios y viajó sin problemas TSA

“Mi única recomendación, ya saben, es que vayan con tiempo al aeropuerto porque les van a tener que revisar su carta”, sugirió en esa oportunidad, donde tampoco tuvo problemas, pero el control de sus documentos demoró un poco más.

También, la mujer remarcó que si la documentación está en regla y no hay antecedentes legales, no deberían tener inconvenientes para viajar con la green card vencida y la carta de extensión. “Si ustedes tienen todo en orden, si no tienen antecedentes por ilícitos, si no han cometido ningún delito, todo va a estar bien. Así que ya saben, viajen con confianza”, concluyó.