Adams vs Trump: Nueva York demanda al gobierno federal por el recorte de US$188 millones destinado a migrantes

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para recuperar US$188 millones en fondos federales que FEMA había destinado a la ciudad para albergar a migrantes. El recorte, decidido por la Administración Trump, afecta directamente a los servicios y albergues destinados a los inmigrantes en la ciudad.

FEMA cancela los fondos destinados a los migrantes de Nueva York

A principios de abril de 2025, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) notificó la cancelación de subvenciones a Nueva York, que sumaban un total de US$188 millones.

Nueva York demanda a FEMA por fondos federales para atención a personas recientes

Estos fondos estaban destinados a financiar albergues temporales y otros servicios para los migrantes que han llegado a Nueva York en los últimos años. Según FEMA, la cancelación se debió a que los fondos no se ajustan a las políticas de la administración Trump, que busca frenar la migración ilegal, según informó The New York Times.

La respuesta de Adams a la retención de fondos federales

La ciudad de Nueva York presentó la demanda para recuperar los US$188 millones que FEMA retuvo tras los recortes previos de US$80 millones. El alcalde Adams acusó al gobierno de Trump de desviar fondos destinados a mitigar la crisis migratoria. Según él, estos recursos deberían quedarse en Nueva York para apoyar a las familias y no ser usados con fines políticos.

“Como he dicho en varias ocasiones, la ciudad no causó esta crisis; fue el resultado de décadas de inacción federal y la falta de una reforma migratoria integral”, expresó Adams en un comunicado.

FEMA justifica la retención de fondos en Nueva York

El director interino de FEMA, Cameron Hamilton, explicó en una carta a los funcionarios de la ciudad que el programa de subvenciones no se ajusta a las prioridades de la administración Trump.

Hamilton argumentó que los beneficiarios de los fondos a menudo no tienen estatus legal y se encuentran en los Estados Unidos sin la documentación adecuada, según lo informado por NBC.

La ciudad de Nueva York, sin embargo, rechazó estas acusaciones. La administración local sostiene que los fondos fueron utilizados conforme a los términos establecidos por el Congreso, con el fin de proporcionar servicios esenciales como alojamiento y atención médica.

La batalla legal sobre los fondos continúa en Nueva York

Adams reiteró que la ciudad tiene derecho a recibir los recursos asignados para asistir a las familias afectadas. “Lucharemos por cada centavo”, afirmó en una conferencia de prensa el martes.

A pesar de reconocer algunas políticas de inmigración de la administración Trump, el alcalde, quien también se postula para la reelección como independiente, aseguró que Nueva York no permitirá que se retengan estos fondos de forma injustificada. Además, explicó que la ciudad reducirá la operación de refugios, como el de Roosevelt, y transferirá a los beneficiarios a otras viviendas, dado que las llegadas han disminuido.

Esta disputa subraya el creciente conflicto entre el gobierno federal y las ciudades santuario en la gestión de la crisis migratoria.