Este es el trabajo N°1 para migrantes no autorizados: cuánto ganan en los principales estados

Escuchar

La cantidad de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos creció en los últimos años. Se trata de millones de personas que no tienen un estatus de residencia permanente u otras visas. Además de esto, mientras aguardan a vivir en un marco de legalidad, trabajan al margen de la ley en búsqueda de sobrevivir.

Los inmigrantes no autorizados trabajaron mayormente en dos industrias: la construcción y la agrícola https://fastlabourhire.com.au/

Una investigación reciente de Pew Research Center evidenció que, para 2022, en Estados Unidos vivían 11 millones de inmigrantes no autorizados. A su vez, por distintas políticas que modificaron el marco normativo para los extranjeros, la organización sostiene que este grupo podría estar conformado por aún más personas.

El trabajo número uno de los migrantes no autorizados en EE.UU.

La investigación sostiene que, de los 11 millones de inmigrantes no autorizados de 2022, al menos 8,3 millones forman parte de la fuerza laboral estadounidense. Esto significa, el 4,8% de todos los trabajadores del país. La industria que tiene más personas en esta condición es la construcción.

Por su parte, la agricultura es el área con mayor porcentaje de migrantes no autorizados sobre el total.

Los inmigrantes no autorizados trabajaron mayormente en dos industrias; en el cuadro, los estados con más empleados en el rubro de agricultura User - www.bls.gov/

Cuánto ganan los inmigrantes no autorizados

La oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos realizó un relevamiento que marca cuál es el salario en las distintas industrias del país. Para mayo de 2023, año del último reporte, había 151.853.870 de trabajadores. En el rubro “ocupaciones agrícolas, pesqueras y forestales”, había 432.200 obreros con un salario medio anual de US$39.970. Por su parte, en el rubro “ocupaciones en construcción y extracción” había 6.225.630 de trabajadores, con un sueldo anual medio de US$61.500.

Estos datos se desprenden de labores registradas legalmente, es decir, no están contemplados los inmigrantes no autorizados. Además, por estar al margen de la ley, es probable que sus salarios no sean los mismos.

California: 1.450.000 trabajadores inmigrantes no autorizados

Industria agrícola : California es el estado con más trabajadores legales en el área de la agricultura. Para mayo de 2023 eran 204.930 y tenían un sueldo anual de US$38.590 . Esta estimación contempla todos los trabajos registrados, desde clasificadores de productos agrícolas, con salarios anuales de US$35.950, hasta operadores de equipos de tala, que ganaban más de US$61 mil al año.

: California Para mayo de 2023 eran . Esta estimación contempla todos los trabajos registrados, desde clasificadores de productos agrícolas, con salarios anuales de US$35.950, hasta operadores de equipos de tala, que ganaban más de US$61 mil al año. Industria de la construcción: en esta había 668.430 trabajadores, con un salario anual de US$74.240 en promedio. El sueldo al año más alto era el de los “trabajadores de aislamiento”, por US$103.380, mientras que el más bajo era el de los “trabajadores y terminadores de terrazo”, por US$45.770.

Los inmigrantes no autorizados trabajaron mayormente en dos industrias; en el cuadro, los estados con más empleados en el rubro de construcción User - www.bls.gov/

Texas: 1.250.000 trabajadores inmigrantes no autorizados

Industria agrícola : en esta área, para mayo de 2023, trabajaban 15.210, con sueldos medios anuales por US$38.060. Los supervisores de primera línea de trabajadores agrícolas eran los que más ganaban al año, con US$58.930. Mientras que, un trabajador agrícola raso tenía un salario de US$33.040

: en esta área, para mayo de 2023, Los supervisores de primera línea de trabajadores agrícolas eran los que más ganaban al año, con US$58.930. Mientras que, Industria de la construcción: los trabajadores de esta área eran 639.170, con un salario medio anual de US$52.260. Un albañil ganaba US$37.970, un carpintero US$48.760 y un ayudante de pintor US$34.830

Florida: 625 mil trabajadores inmigrantes no autorizados

Industria agrícola : en este rubro solo había 17.730 trabajadores, que en promedio ganaban US$34.490 . El salario más alto era el de los supervisores, US$58.270, mientras que uno de los más bajos era el de operadores de equipos agrícolas, US$36.530

: en este rubro . El salario más alto era el de los supervisores, US$58.270, mientras que uno de los más bajos era el de Industria de la construcción: en esta área había 446.940 trabajadores registrados con salarios medios de US$51.280. Un albañil ganaba US$48.450, mientras que un inspector de construcción US$66.130

Los inmigrantes no autorizados trabajaron mayormente en dos industrias: la construcción y la agrícola Shutterstock - Shutterstock

Nueva York: 500 mil trabajadores inmigrantes no autorizados

Industria agrícola : solamente había, 5130 trabajadores en este rubro, con sueldos anuales por US$43.520 . La brecha salarial era amplia, con supervisores que ganaban US$63.280 al año, mientras que los trabajadores agrícolas rasos cobraban US$39.050

: . La brecha salarial era amplia, con supervisores que ganaban US$63.280 al año, mientras que los Industria de la construcción: a pesar de que no fuera el estado con mayor cantidad de trabajadores en el rubro (unos 338 mil), fue la segunda donde más ganaron en promedio: US$73.550 al año. Un supervisor de primera línea llegó a ganar US$93.760, mientras que un ayudante de albañil cobró menos de la mitad: US$40.050

LA NACION