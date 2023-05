Le cobraron 150 dólares por bananas en un supermercado de EE.UU. y advirtió a sus seguidores: “Chequeen el ticket”

escuchar

“Por favor, chequeen sus recibos antes de irse del local”, aconsejó una mujer en un enérgico mensaje luego de afirmar que le habían cobrado 150 dólares por unas bananas debido al fallo de sistema de una conocida cadena de supermercados. En un video que suma miles de reproducciones en TikTok, la usuaria expuso su caso y género un debate, ya que algunos usuarios alegaron que la culpa había sido de ella.

Dorthy C. Sutton (@dorthycsutton) compartió toda su experiencia en la red social de videos. Según dijo, después de hacer algunas compras, siguió su trayecto natural hacia su vehículo. Ya casi llegaba cuando empezó a repasar mentalmente lo que había pagado sin “ni siquiera mirar”. Al ver la cifra, quedó atónita, dado que el precio era alto para no haber comprado “casi nada”, desde su consideración.

Una mujer acusó que le cobraron 150 dólares en bananas

Después de chequear el ticket, Dorthy descubrió que le habían cobrado US$150,86 por bananas, que por un error pasaron con otra descripción. “Chequeen sus recibos, chequeen sus recibos porque esto es loco”.

Debido a que en su grabación se confundió al afirmar que el cargo había sido por frambuesas, los usuarios usaron tal confusión en su contra, por lo que la tiktoker tuvo que publicar nuevas grabaciones para contestar los comentarios.

La mujer explicó cómo no se dio cuenta del total del precio y respondió a las críticas

Algunos miembros de la comunidad virtual trataron de adivinar cómo se había originado el error. “El sistema auto check escaneó una vez mis artículos dos o tres veces y yo no lo supe hasta que miré el recibo. Ahora me aseguro de tener más consciencia antes de pagar”, escribió una persona en el primer clip. Al respecto, la creadora de contenido le contestó que no solía usar esta técnica porque le llevaba más tiempo: “Supongo que tengo que ser más diligente y prestar más atención a todo”.

Otros usuarios fueron más tajantes. “¿Eres tan rica que no necesitas prestar atención en los precios y cuanto pagas? Detente”. A este, Sutton le respondió en otro clip que tenía todas sus bolsas y que era muy particular en la manera en la que las ordenaba. También dijo que siempre revisaba sus recibos, por lo que lo hizo casi antes de llegar a su auto y pudo encontrar una solución.

Una tercera persona destacó su equivocación después de que en la primera grabación mencionó frambuesas y no bananas. En este punto, la creadora de contenido afirmó que le había dado una mirada muy rápida a su ticket y que dijo el primer nombre que alcanzó a ver.

Le devolvieron su dinero

Sutton lanzó varias teorías sobre el origen de la equivocación. Algunas personas culparon al escáner, dado que el cargo apareció como “site merch”, y recordaron las teorías de una estafa perpetrada por los supermercados. No obstante, la mujer prefirió darles “el beneficio de la duda”. En su caso, el error pasó desapercibido tanto para ella como para el cajero. En la descripción, destacó que le reembolsaron su dinero, pero que envió su mensaje para que los compradores revisaran siempre el total antes de dejar el local y para que evitaran estos problemas.

LA NACION