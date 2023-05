Es de Puerto Rico, ganó 45 millones de dólares en la lotería y por miedo a perderlos aplicó una técnica infalible

escuchar

Un hombre que ganó la lotería hace poco más de 20 años reveló cuáles son los secretos para no perderlo todo y evitar la bancarrota, como le ocurre a algunos afortunados que derrochan todo en los primeros años. En su caso, implementó algunas técnicas cuando nació su éxito y aun las aplica. Aunque son recomendaciones de un millonario, consideró que funcionan para ser “feliz” en cualquier nivel socioeconómico.

John Falcón, originario de Puerto Rico, ganó US$45 millones en la lotería de Nueva York en 1999. En ese entonces tenía 44 años, por lo que el dinero le sirvió para cumplir algunos de los sueños que no había podido concretar a lo largo de su vida. Sin embargo, también fue importante para llevarlo a ser más feliz y tener un futuro asegurado, contó a The Sun.

John Falcón pasó de trabajar todo el día a ser multimillonario

Lo primero que hizo al cobrar su premio fue pedir que se lo difirieran en 26 años. Es decir, que no le dieran los US$45 millones en un solo pago, dado que no quería arriesgarse a gastarlos. Entonces, para 2023 todavía recibe ganancias en esa modalidad. También contrató asesores financieros para que le ayudaran a gestionar el dinero.

Si bien invirtió en algunos bienes, prótesis dentales, negocios teatrales y hasta en una película sobre sí mismo, guardó la mayoría de su fortuna e invitó a la gente a hacer lo mismo. Estaba decidido a no gastar sus millones en fiestas y dijo que la clave para lograrlo fue “aprender a decir no”. A pesar de que tenía una gran cantidad de dinero para comprar lo que deseara, muchas veces se abstuvo. “Todo el mundo da por sentado que es una cantidad infinita de dinero, pero hay que tener retención”, aseguró.

Desde su perspectiva, haber ganado la lotería cuando ya era mayor fue un factor determinante para poder conservarla. “Tenía 44 años cuando gané la lotería, si hubiera tenido 24, ahora estaría arruinado y trabajando en una parrilla. Es por eso que estoy tan feliz”. Según dijo, su vida cambió radicalmente y no solo porque tiene un futuro económico prominente, sino porque aprendió a administrarse. “Antes no había sol, te digo. Solo había oscuridad, nubes, lluvia, nieve constante. Estaba solo trabajando”, declaró en 2005.

Decenas de personas se han ganado la lotería en EE.UU.

“El dinero sí compra la felicidad”

Por otro lado, Falcón aseguró que tiene una vida de ensueños y que ahora sus problemas son diferentes a lo que eran antes: “A ver, quiero hacer ejercicio y entrenar con mi profesor de canto o quiero ir a Roma a comprar zapatos. Te sorprendería cuántas veces ganaron los zapatos”.

Además, se dijo orgulloso de haber hecho una buena gestión porque eso le aseguró llevar la calidad de vida que lleva ahora: “Si me preguntas si el dinero compra la felicidad... la respuesta sería sí, lo hace. Todo lo demás son tonterías emocionales y filosóficas... El dinero siempre mejora las cosas. No me arrepiento de nada. ¿Debería?”.

