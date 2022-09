Le dieron una propina que no esperaba y estalló en redes sociales: “Es muy grosero”

La cultura de dar propinas en Estados Unidos mantiene las opiniones divididas, ya que algunos piensan que es obligatorio dar una suma del 15 o 20% sobre la cuenta final, pero otros consideran que el 10% está bien si el servicio no fue tan bueno. El debate gira desde la cantidad hasta las prácticas de algunos empleadores, que muchas veces se aprovechan de ellas para no pagarle un sueldo justo a su personal. Una joven descargó su sentir en redes sociales cuando el dinero que le dieron la sorprendió: “Quiero pelear contigo”, dijo.

Emma tenía un día de trabajo común y uno de los comensales del restaurante en el que trabaja la felicitó por su excelente labor de servicio al cliente. De acuerdo con el relato que compartió en su perfil @iheartveggiecorndogs, esta persona parecía bastante satisfecha con el trato que había recibido.

No obstante, ese agradecimiento no se vio reflejado a la hora de dejar la propina, según la estadounidense de 25 años, ya que el cliente le dejó el 10% y no el 20 como ella esperaba. Desde su consideración, fue una cantidad muy baja e inaceptable.

Le dejaron una propina que no esperó y lo expuso en redes

“Solo quiero que todos sepan que si das una propina del 10%, pero antes de hacerlo dices: ‘Oh, Dios mío, muchas gracias, todo estuvo genial y la pasamos muy bien, me hiciste sentir genial ‘, y me llenas de alabanzas, ¿y luego me das una propina del 10%?... Eso es tan grosero”, mencionó en un video.

Fue tanta su molestia que decidió evidenciar a la persona en las redes sociales, al argumentar que prefería que le hubieran dicho directamente que hizo un mal trabajo, en lugar de solo dejarle poco dinero de propina. Para ella, lo correcto habría sido dejarle un 20 por ciento.

“Preferiría que te levantaras de tu mesa y me pegaras en la boca y me dijeras: ‘Eres fea, eres estúpida, este fue el peor servicio que he tenido’, y luego me dejes 10 dólares. Preferiría tanto eso y lo respetaría porque me miraste a los ojos como una persona y me enfrentaste. Pero no, si me dices activamente, ‘Hiciste un gran trabajo’, y luego me das una propina del 10%, quiero pelear contigo”.

En las redes sociales, hubo personas que la apoyaron y dijeron que era injusto dar una mala propina, sobre todo con el conocimiento de que el salario de muchos prestadores de servicio se basa únicamente en ellas. Otros criticaron la idea de que este tipo de agradecimiento monetario se considere obligatorio.

El servicio al cliente es uno de los trabajos peor pagados en Estados Unidos

¿Cuánto es común dar de propina en EE.UU.?

El país norteamericano es probablemente el de las propinas más altas del mundo, según le dijo Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid a la BBC, ya que es muy frecuente que la cantidad pueda llegar hasta el 25% de la cuenta.

Este debate surge también por la desigualdad de ingresos en las distintas ocupaciones. Por ejemplo, las empresas del sector de servicios suelen dar los sueldos más bajos a sus trabajadores para que se compensen con lo que reciben de propinas.

Pero se trata de algo más cultural, ya que es a elección de los mismos ciudadanos que se ha elegido dar remuneraciones altas en propinas. No existe una ley que estipule que es obligatorio, ni el monto adecuado.