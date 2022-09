Pegó la figurita de Messi en el lugar equivocado del álbum por un insólito error y se hizo viral: “Me confundí”

El álbum Panini con motivo del Mundial de Qatar 2022 es una de las últimas tendencias en el mundo del deporte y Sofía Ponce causó furor en las redes sociales por arruinarle a su pareja la experiencia de llenarlo correctamente. Es que su novia pegó la imagen de Lionel Messi en el lugar equivocado, pero no fue cualquier accidente, sino uno que implicaba conocimiento de cultura general, según consideraron todos los que la atacaron.

La joven posteó un video en su cuenta @sofiaaponcem de TikTok, con una descripción que mató a todos los fans del delantero del Paris Saint-Germain: “Cuando el FIFAs (sic) me confía su álbum y pongo a Messi en Uruguay porque me confundí de banderas”. Y en su clip se observa cómo pega la calcomanía del argentino en el lugar equivocado.

Sin duda, un error que podría pasarle a cualquiera que no sea fan del fútbol, ya que para su pareja quizá no fue tan perdonable porque las figuritas del álbum son bastante difíciles de conseguir. Es justo por eso que los usuarios reaccionaron con críticas, pero no por el desconocimiento en el deporte, sino por la equivocación de banderas.

Se equivocó de banderas y puso a Messi en Uruguay en el álbum de Qatar 2022

Consideraron que no se trataba de saber de fútbol, donde Messi es un experto, pero sí de reconocer los símbolos de todos los países. “Eso es cultura básica”, fue uno de los cientos de comentarios de ataque que le dejaron a Sofía.

Así lucía la figurita de Messi en el apartado de Uruguay @sofiaaponcem/TikTok

¿Qué es el álbum Panini del Mundial de Qatar 2022?

Grupo Panini es una editorial italiana que se dedica a hacer diferentes productos de figuritas desde 1961 y este 2022 sacó un álbum del Mundial de Qatar 2022 que está próximo a comenzar. Se trata de una pieza a la cual pueden acceder todos los aficionados desde diferentes países.

Los coleccionistas rellenan cada espacio con una imagen del futbolista correspondiente @PaniniSportMx - @PaniniSportMx

Desde 1970, casi una década después de su fundación, Panini se dedica fabricar el álbum alusivo al mundial de esa época. Consta de una revista de 80 páginas en la que las personas tienen que colocar, una a una cada figurita de los participantes. Estas son láminas de 49x65 milímetros de los jugadores de las 32 selecciones que participan en la Copa del Mundo.

Los paquetes de las calcomanías tiene cinco ejemplares, pero son muy difíciles de encontrar por su alta demanda, debido al interés de completar el álbum. Y esta pasión se comparte en todo el mundo, lo que lo convierte en una tendencia a nivel global.

Pero lo que más causa conmoción entre los coleccionistas es que no todas las figurits son fáciles de conseguir. En cada paquete, aparecen diferentes futbolistas, pero se pueden repetir. Es decir, que tienen que invertir en muchos paquetes para lograr conseguir todas las estampas.

Las figuritas se venden en quioscos, estaciones de servicio y otros establecimientos, razón por la que se agotan en horas. Un vendedor le dijo a BBC Mundo que el furor de este año por completar la revista es mayor al de otros mundiales: “Lo que se vive en este mundial no lo vi ni en el de Rusia, Alemania, ni el de Estados Unidos”, afirmó Claudio Páez, dueño desde hace 30 años de un kiosco en Buenos Aires.