Le donó un riñón a su jefa, pero la echaron del trabajo por faltar

Una mujer de Long Island, Nueva York, se sintió traicionada por su jefa luego de que la despidiera por faltar al trabajo, a pesar de que su ausencia era porque se recuperaba de la cirugía en la que le había donado un riñón. Los momentos de tensión escalaron a tal grado que el caso tuvo una amplia repercusión mediática y la afectada decidió tomar acciones legales para que la indemnizaran y le devolvieran su órgano. Si bien no se arrepentía de haberlo donado, sí estaba “decepcionada”.

Todo ocurrió entre 2011 y 2012, pero la situación tomó fuerza otra vez en las redes sociales en los últimos días. La historia empezó cuando Debbie Stevens entró a trabajar a un concesionario de autos en 2009, donde conoció a su jefa Jackie Brucia, según contó la primera a The New York Post en 2012. Ambas hicieron una buena amistad y al parecer estaban siempre disponibles una para la otra, o eso era lo que Stevens creía.

La donante se sometió a todos los procesos necesarios para ayudar a su jefa Unsplash

En algún momento, Brucia le contó sobre sus problemas de salud y la necesidad que tenía de que le donaran un riñón. En ese instante, le aseguró que ya había un donante, pero Stevens no dudó en ofrecerse a hacerlo en caso de que el primer donador no estuviera disponible. Tiempo después, Brucia la llamó y le dijo: “Mi donante fue rechazado. ¿Hablabas en serio cuando dijiste eso?”.

La neoyorquina de inmediato respondió positivamente: “Ella era mi jefa, la respetaba. Es solo quien soy. No quería que muriera”, compartió para el medio citado. Si bien no se pudo hacer el trasplante directo porque no eran compatibles, Stevens donó su riñón para alguien más, así su amiga podría entrar en la lista de espera y luego acceder a un órgano con el que sí fuera compatible. Al final, el proceso se llevó a cabo el 10 de agosto de 2011: “Sentí que le estaba devolviendo la vida. Mi riñón terminó yendo a St. Louis, Missouri, y el de ella vino de San Francisco”, agregó.

Una pesadilla

Los malos momentos comenzaron justo después de la operación, cuando Stevens tenía que volver a la oficina el 6 de septiembre, menos de un mes después. Mientras Brucia todavía se recuperaba en casa, ella fue obligada a regresar aun cuando tenía un dolor intenso, molestias en las piernas y problemas digestivos, de acuerdo con su relato. No soportó más de tres días en sus actividades, cuando decidió regresar a su hogar a descansar.

Esa acción no fue tomada con buenos ojos por parte de su gerente, quien la llamó para regañarla: “Dijo: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás en el trabajo?’ Le dije que no me sentía bien... Ella respondió: ‘No puedes ir y venir cuando quieras. La gente va a pensar que recibes un trato especial”, detalló Stevens.

La mujer donó un riñón y fue despedida del trabajo Pexels

Las cosas empeoraron cuando ambas finalmente regresaron a trabajar, ya que su jefa le gritaba frente a sus compañeros. Esta situación comenzó a generarle una gran consecuencia mental a Stevens, por lo que decidió ir a ver a un psiquiatra, quien la exhortó a interponer una queja a la empresa, y así fue. No obstante, dicha denuncia provocó que la despidieran. “Me siento muy traicionada. Esta ha sido una experiencia muy dolorosa y horrible para mí. Simplemente tomó este regalo, lo puso en el suelo y lo pateó”, declaró la afectada en ese momento.

Aun así, según compartió, la mujer no cambiaría su buena voluntad: “No me arrepiento de haber donado un riñón porque salvó la vida de un hombre en Missouri”, expresó. Sin embargo, en 2012 presentó una demanda ante la Comisión de Derechos humanos de Nueva York. Entre sus reclamos, pedía que se le indemnizara económicamente por los malos tratos y que le devolvieran el riñón.

