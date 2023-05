Le impidieron la entrada a un restaurante de Miami por cómo estaba vestida y no lo pudo creer

escuchar

Una mujer acusó que no pudo entrar a un restaurante en Miami porque los recepcionistas del lugar le prohibieron la entrada, ya que consideraron que su vestimenta era “demasiado casual”. No obstante, la afectada afirmó que dentro del establecimiento se encontraban personas con atuendos más informales y que incluso una de ellas solo vestía ropa interior. A pesar de estos señalamientos, no consiguió convencer a los trabajadores y tuvo que buscar otro sitio para comer, según compartió a través de un relato en su cuenta de TikTok.

Chelsea publicó su experiencia en su perfil (@thesocialitefiles). “Anoche me impusieron un código de vestimenta en Queen, Miami”, dijo al inicio del video. Luego afirmó que había llegado a ese restaurante por recomendación de sus padres, quienes consideraron que el lugar podía gustarle.

La mujer aceptó la sugerencia e invitó a una amiga para ir a comer. Sin embargo, ambas tuvieron un inconveniente a la hora de entrar. Según compartió, los recepcionistas les dijeron que era necesaria la reserva y ellas no la tenían.

A una mujer le negaron el paso a un restaurante por la manera en que estaba vestida

Aunque ambas mujeres trataron de explicar que conocían a uno de los gerentes, los trabajadores le habrían dicho que había otro motivo por el que no podían darles el asiento. “Están vestidas demasiado casuales para entrar, debieron advertirles eso antes de llegar hasta acá”. Chelsea recordó que ella llevaba una blusa y un pantalón de lino, mientras que su amiga portaba un pantalón de botones y unos “zapatos lindos”. A esta última le recomendaron que usara una campera.

La tiktoker explicó que sus papás nunca utilizan camperas y que dentro del lugar había personas con vestimentas más informales que la de ella y su amiga. “Había un chico adentro que solo utilizaba ropa interior. No bromeo, de verdad solo llevaba eso”, dijo. Las mujeres dejaron de insistir y prefirieron irse a un lugar diferente. “Después fuimos a Carbone (otro restaurante) y nuestros atuendos estaban bien”, escribió en la descripción del video.

La mujer no pudo entrar al restaurante porque su atuendo era "demasiado casual", dijeron los recepcionistas Instagram/thesocialitefiles

Los usuarios reaccionaron de inmediato a la historia y no dudaron en dejar sus comentarios. La mayoría rechazó la actitud de los trabajadores, mientras que otros priorizaron una característica en el atuendo. “Me niego a estar incómoda mientras como, si no puedo ponerme algo que me dé confort, no voy al lugar”; “¿Una chaqueta en Miami? Si mantienen esa misma actitud en agosto no tendrán clientes”, escribieron.

En otro video, la titkoker dio los detalles de su look, con un top blanco, pantalón beige y bolsa a juego.

En otro video, la mujer detalló el atuendo que llevaba cuando le impidieron el acceso al restaurante

¿Por qué algunos restaurantes imponen código de vestimenta?

Según The Restaurante Manifiesto, un blog especializado en mejorar el servicio a los comensales, los restaurantes con códigos de vestimenta suelen argumentar que esta política se emplea con el fin de proteger a sus clientes de una “exposición a atuendos obscenos”. Por lo que, según estos establecimientos, no se trataría de moda, sino de “regular la decencia común”.

No obstante, el medio detalla que actualmente la moda ya no es estándar y que la vestimenta formal es mucho menos usual en los restaurantes: “Los hombres rara vez usan blazers o trajes para cenar, a menos que vengan directamente del trabajo o sea una ocasión formal. Las mujeres pueden utilizar vestidos, pero es porque quieren hacerlo, no porque les preocupe que las rechacen si no lo hacen”.

Cada vez es menos común que las personas asistan a restaurantes con vestimentas formales, a menos que sean ocasiones especiales @mameymiami / Instagram

