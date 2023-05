La extravagante cifra en dólares que cobra Alan Tacher por trabajar en Despierta América

escuchar

El programa Despierta América es uno de los más conocidos en la televisión en español de Estados Unidos. En las próximas fechas podría haber cambios, según anticiparon algunos comunicadores cercanos al medio, quienes afirmaron que la cadena Univision pretende reforzar su emisión matutina frente a la competencia de Hoy día de Telemundo. No obstante, el conductor mexicano Alan Tacher quedaría fuera de cualquier modificación y se mantendría como uno de los anfitriones, a pesar de su extravagante salario.

Aunque no hay un dato oficial sobre la cantidad que percibe Tacher por ser uno de los conductores del matutino, según Javier Ceriani, presentador del programa de YouTube Chisme No Like, ha logrado posicionarse como uno de los “consentidos”.

Desde 2012 Alan Tacher forma parte de los conductores titulares de Despierta América @despiertamerica / Instagram

“Hay mucho pánico en la cadena Univision, por los despidos. Lo único que dijo Televisa es ‘No toquen a Alan Tacher’. No se toca y cobra 80 mil dólares al mes. Alan Tacher es al único que no van a tocar”, comentó Ceriani, el presentador especializado en temas de celebridades durante una de sus transmisiones recientes.

La trayectoria de Alan Tacher en Despierta América

Desde finales de 2012, Alan Tacher se integró como parte de los conductores de Despierta América. En la actualidad, comparte créditos con Francisca Lachapel, Karla Martínez, Jessi Rodríguez, Jomari Goyso y Raúl González, así como Jesús Alberto Díaz, mejor conocido como “Chef Yisus”, quien alarmó a los espectadores recientemente tras una ausencia de varias semanas. Todos ellos estarían sujetos a posibles movimientos por parte de la producción, según las versiones divulgadas.

Previo a destacar como uno de los rostros más conocidos de la televisión hispana de Estados Unidos, Tacher trabajó en su natal México para TV Azteca, donde comenzó a ganar fama con programas populares como Te caché, Tempranito y La academia. Además, formó durante dos años parte del elenco de Hoy, el matutino de Televisa cuyo foro visitó recientemente y donde recordó algunos momentos de su carrera profesional.

Según cálculos del sitio Popular Networth, a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria como una destacada personalidad de la televisión de México y Estados Unidos, Tacher ha logrado una fortuna estimada en US$2 millones por concepto de su única fuente de ingresos como conductor.

Alan Tacher sería el único conductor de Despierta América que no está sujeto a cambios @alantacher / Instagram

A principios de la semana pasada, un rostro conocido de Despierta América volvió a aparecer en las cámaras. Se trata de Stephanie Himonidis “Chiquibaby”, que ya tuvo una primera etapa en el programa hace algunos años y recientemente terminó una relación laboral en la cadena rival, Telemundo, a finales de 2022. Sobre la posibilidad de que ella sea una de las nuevas titulares en el elenco del programa de Univision, Javier Ceriani sentenció: “¡Es un refrito imperdonable!”.

Previamente, Ceriani había informado que una de las posibles razones por las que Adamari López salió del programa matutino de Telemundo Hoy día fue su alto sueldo que rozaba los US$840 mil anuales, equivalente a unos US$70 mil mensuales, lo que la pondría por debajo del salario que gana Alan Tacher, en la competencia.

LA NACION