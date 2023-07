Le negaron la visa para EE.UU. y piensan que fue a causa de sus respuestas sobre Florida

escuchar

“Uno se pone muy triste”, fue la primera impresión de una mujer colombiana al recibir una respuesta negativa de la oficial consular cuando solicitó la visa para viajar a Estados Unidos. La joven contó en redes sociales cómo fue su proceso, tanto previo a la entrevista como el día de su cita en el consulado, y admitió que no entendía por qué no la habían aprobado. Al volverse viral, algunas personas le dijeron que era muy probable que por las respuestas que dio sobre visitar Florida.

La usuaria @cejaslauradurango publicó un video en TikTok para expresar la decepción que sintió por no poder obtener el permiso migratorio. Asistió con su novio para solicitarla en conjunto, pero a los dos les dijeron que no. “Esperamos por dos años esta cita... Uno dice: ‘Todo lo que invertí para que no nos preguntaran prácticamente nada’”, expresó. Según su relato, la entrevistadora los cuestionó solamente en tres oportunidades, antes de negarles el documento.

La primera pregunta estuvo dirigida a sus intereses de visita. La autoridad migratoria quería saber sus motivos para visitar territorio estadounidense. Ellos le respondieron que “tenían planeado un viaje para el próximo verano”. También se les cuestionó si estaban legalmente casados, a lo que la pareja respondió que vivía en unión libre hacía seis años y medio.

Finalmente, la cónsul les pidió que le dijeran por qué preferían viajar a EE.UU. y no a otro país. “Porque ya hemos ido a otros países y queremos conocer Miami y los parques de Orlando”, respondieron. A pesar de que tenían visitas registradas en otras naciones, en la entrevista no se les preguntó eso, algo que consideraron injusto.

Desde su perspectiva, tenían todas las características para ser considerados como aptos. “Nosotros llevábamos los soportes necesarios para demostrar que no nos interesa quedarnos en ese país, que era más un tema de turismo”, contó la tiktoker. Aunque no pudieron cumplir su sueño por ahora, la joven aseguró que lo intentarán nuevamente. “No sirvió ni la asesoría ni la carpeta con el montón de documentos”, concluyó.

¿Por qué le negaron la visa de EE.UU., según los usuarios?

Su video causó furor entre la comunidad virtual, dado que al parecer mucha gente de la que lo reprodujo se sintió interesada por la entrevista consular. Por eso, algunos no dudaron en esbozar suposiciones. Una persona le manifestó que seguramente fueron dos los factores por los que les parecieron sospechosos a las autoridades: haber ido juntos a la entrevista y decir que querían visitar los parques de Orlando.

También se hicieron presentes las personas que le contaron sus propias experiencias para intentar alentarla: “A mí me la negaron dos veces antes de obtenerla”; “Dicen que cuando vas a México tienes más opciones de que te la den”; “Eso no depende de la entrevista, eso ya lo tienen analizado previamente”, estimaron algunos usuarios.

