Por qué se enfriaron los alquileres en Florida

escuchar

Durante los últimos años, Florida ha sido el principal foco de interés para muchas personas que buscan un nuevo lugar de residencia. Esto causó un aumento en la demanda de viviendas, que a su vez se reflejó en un incremento de precios. Sin embargo, un grupo de investigadores identificó pistas de que el mercado comienza a moderarse y reveló datos clave de un enfriamiento en los alquileres.

Aunque aclararon que los alquileres aún representan un desafío para muchos inquilinos, un reporte de la Universidad de Florida Atlantic (FAU) remarcó que los aumentos parecen desacelerarse, de acuerdo con la información disponible del mercado en junio.

Miami se mantiene sobre el alquiler promedio, pero en el último mes los incrementos se moderaron Marko Pavlichenko / Unsplash

Mientras que a nivel nacional, en Estados Unidos los alquileres aumentaron un 4,11% en la comparativa de año a año, en ocho de nueve áreas metropolitanas de Florida incluidas en el estudio, los aumentos de alquiler fueron iguales o menores al promedio del país. La única ciudad que superó esta media fue Cape Coral, con un incremento del 7,73%.

“Esto no significa que los alquileres se han vuelto accesibles porque siguen siendo altos en estas áreas. Simplemente no aumentan tan rápidamente como antes”, explicó Ken H. Johnson, doctor en economía y economista inmobiliario de la Facultad de Empresariales de la FAU, quien participó en el análisis mensual del mercado inmobiliario de EE.UU. Sin embargo, a pesar de este enfriamiento aparente, Johnson advirtió que la crisis persiste, porque los inquilinos todavía se enfrentan a “costos crecientes y sus ingresos no aumentan”.

El precio de los alquileres en distintas ciudades de Florida

Según los datos correspondientes a junio, Jacksonville es la ciudad de Florida que tiene el precio más bajo de alquileres con US$1830,05, seguida de Lakeland con un rango de US$1933,95; Miami aparece como la más cara de las urbes floridanas, con un promedio reportado de US$2838,95.

El reporte de los académicos señaló que el Estado del Sol se mantiene como un atractivo para muchas personas de otros estados, lo que aumenta la demanda de viviendas en alquiler. Además, el auge del trabajo híbrido, que permite a las personas conectarse desde casa, también influye en la dinámica del mercado. Por último, la oferta de unidades disponibles no crece lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda.

Los investigadores indicaron que la solución integral a los incrementos de precios requiere un equilibrio entre la oferta y la demanda de propiedades Jon Champaigne / Unsplash

¿Cuánto aumentó el alquiler en las ciudades de Florida?

Para comprender mejor las variaciones en los alquileres, los investigadores utilizaron el Índice de Alquiler de Waller, Weeks y Johnson, que evaluó las condiciones en 99 centros urbanos de Estados Unidos e hizo estimaciones estadísticas de cuál debería ser el alquiler promedio y lo comparó con promedio real. Además, calculó el cambio interanual y mes a mes. En cuanto a las nueve ciudades de Florida consideradas en la medición, esta fue la variación de año contra año hasta junio de 2023:

Cape Coral: 7,73%

Palm Bay: 4,11%

Deltona: 3,91%

North Port: 3,66%

Miami: 3,38%

Tampa: 3,11%

Lakeland: 2,52%

Jacksonville: 2,43%

Orlando: 2,33%

LA NACION