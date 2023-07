Le pagó 100 dólares a una maquilladora para el casamiento de su mejor amiga y el resultado la devastó

escuchar

Una mujer decidió contratar a una profesional para que la maquillara en la boda de su mejor amiga, en la que era dama de honor. Cuando terminaron de arreglarla, se miró al espejo y se dio cuenta de que no le gustaba para nada cómo lucía. Para dejar en claro cómo era su expectativa y cómo había resultado la realidad, publicó un video en TikTok con una imagen para comparar y se volvió viral por la gran diferencia.

La anécdota la compartió la usuaria @deestinylynn, quien expuso la tristeza que sintió al ver el resultado de una inversión de 100 dólares en una profesional. “Literalmente estoy llorando por mi maquillaje porque es muy feo”, describió en su clip. En el video se expone la imagen de referencia que le dio a la experta, con un estilo natural, pero con detalles importantes: base de rostro mate con algunos destellos, contorno en los pómulos para acentuarlos, un poco de rubor en las mejillas para darle un toque más natural, cejas bien delineadas con un pigmento tenue, sombra de ojos brillante en tonos dorados, pestañas postizas y labial nude. En dicha foto, representó la expectativa de el resultado que esperaba por el servicio.

Una tiktoker mostró qué tan mal la maquillaron para un casamiento y cuánto le costó

En la comparación, “la realidad” está representada por una imagen de cómo se veía la joven antes del casamiento de su amiga, que dista mucho de lo que pidió, con una base de rostro con textura acartonada y seca, un contorno en los pómulos que no le favorece porque no está difuminado, cejas desparejas y muy pigmentadas, así como sombra de ojos en un color diferente al de la imagen de referencia. “Me siento tan mal por esto”, admite en su posteo. Luego, detalla que terminó por limpiarse la cara por completo para después automaquillarse, como una solución para poder llegar al evento y sentirse “ella”: “Lo hice en cuanto ella se marchó, fue una pérdida de dinero”.

El consejo clave para un maquillaje de boda

Como aprendizaje después de su experiencia, la tiktoker recomendó siempre pedir una prueba antes del día del evento. Desde su perspectiva, ese fue el “gran error” que ella cometió, no revisar bien cómo la maquillarían. De lo contrario, se habría cerciorado de las habilidades de la supuesta profesional, para no tener que improvisar con el tiempo encima.

Así es como quedó la mujer (izquierda) y la foto de inspiración que tenía (derecha) @deestinylynn/TikTok

El clip acumuló 130 mil reproducciones y miles de comentarios de personas que lamentaron su caso. Entre las reacciones también respondieron maquilladores y hasta mujeres a las que les pasó lo mismo en su día de casamiento: “El look era tan fácil de recrear, lo siento mucho”; “Se ve muy manchada tu cara”; “Imagínense esto, pero como novia. Conmigo hicieron lo mismo y odio mis fotos de ese día”; “Es peor que un maquillaje básico hecho en diez minutos”; “Yo por eso me niego a pagar para que me maquille alguien que no me conoce ni conoce mi piel”; “Yo me maquillo sola y a la gente le encanta cómo me veo”, compartieron otras usuarias.

