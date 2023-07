Encontró el amor en una situación impensada, lo contó en redes y fue furor

escuchar

“Decidí lanzarme”, fue la frase que utilizó una mujer estadounidense para detallar cómo encontró el amor a bordo de un avión en California. Para ella, los asientos fueron clave. Quedó tan flechada con uno de sus compañeros de vuelo, que no se privó de revelárselo. Como un plan improvisado, le envió una nota para pasarle su número de teléfono y, aunque no tenía muchas esperanzas de ser correspondida, su estrategia funcionó.

La usuaria @nataliebonbon contó su anécdota en redes sociales para enseñarles a sus seguidores los momentos de adrenalina que había vivido. De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando vio que un hombre que le resultó atractivo de inmediato se sentó frente a ella. Desde ese momento, no pudo quitarle la mirada de encima. La pasajera se trasladaba hacia San Diego, donde vive, así que antes de hacer cualquier jugada quería estar segura de que el joven también fuera de allí. “Entonces escuché que le dijo a la señora que estaba a su lado que vivía en esa ciudad”, relató.

En consecuencia, ya con esa comprobación, decidió enviarle un mensaje escrito en una de las servilletas que las azafatas les dan a todos los clientes. “Si estás soltero e interesado, envíame un mensaje de texto en algún momento”, escribió la californiana y añadió su teléfono. Tenía muchos nervios, por lo cual aseguró haber preparado el escenario para que no fuera incómodo: “Se lo di casi al final del vuelo”.

Una mujer contó cómo encontró el amor en un vuelo de California

En cuanto el pasajero recibió la carta, giró, le sonrió y se presentó, según contó la tiktoker. La conversación duró solo unos segundos, dado que comenzaron los preparativos para el aterrizaje. Afortunadamente para ella, la conversación no terminó ahí; cuando ambos bajaban del avión él la miró fijamente, se despidió y luego desembarcó.

“De todos modos creí que eso había sido todo, que no me iba a escribir”, prosiguió ella, quien después se llevó la sorpresa de su vida cuando el hombre le envió un mensaje: “Hola, estoy soltero e interesado”. Sin poder creerlo, ella quedó atónita y no hizo más que conversar con él por mucho tiempo, hasta que la invitó a salir y planearon verse.

El amor de avión que se convirtió en una cita

La tiktoker no ha dado muchas actualizaciones al respecto, solo detalló que habían tenido una cita y que todo salió conforme a lo planeado: la llevó a cenar y la buena noticia es que viven solo a 20 minutos de distancia. Además, ambos están muy felices e interesados en seguir conociéndose, por lo cual ya planearon más encuentros.

La nota que la pasajera le envió la joven a su compañero de vuelo @nataliebonbon/TikTok

Su clip acumula hasta el momento 2,9 millones de reproducciones y miles de opiniones de los usuarios, incluso la misma compañía les hizo un comentario: “Como la aerolínea del amor, ahora estamos comprometidos”. Además, hubo usuarios que contaron sus propias experiencias: “Una vez, en el tráfico, tiré un envase de chicles con una nota, dentro del auto de un chico. Le decía que era guapo. Me la devolvió con su número”; “Eso les encanta a los hombres”; “Así se conocieron mi mamá y mi papá”.

