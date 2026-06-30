LeBron James jugará su temporada 24 en la NBA fuera de los Lakers

LeBron James, el máximo anotador histórico de la NBA, decidió seguir en activo la próxima temporada en un equipo distinto a Los Angeles Lakers, reportaron este martes medios de prensa estadounidenses.

El alero, de 41 años, informó al equipo angelino que su etapa de ocho años en los Lakers ha terminado y que disputará su temporada 24 en la liga con otro uniforme, según dijo su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

King James, que conquistó un anillo de campeón con los Lakers en 2020, terminó su contrato con la franquicia al término de los pasados playoffs y es libre de fichar por otro equipo a partir del inicio este martes del periodo de agencia libre.

"James decidió informar a los Lakers bastante antes del inicio del mercado de agentes libres de esta noche por cortesía y en agradecimiento por el tiempo que han compartido, y para permitir que LA lleve a cabo sus gestiones", explicó Shams Charania, el reputado periodista de ESPN que adelantó la salida del jugador.

El reporte es también la primera confirmación de que LeBron vuelve a posponer su retiro.

En mayo, después de que los Lakers fueran eliminados en los playoffs, LeBron no aclaró si planeaba seguir en activo o dar por terminada una de las carreras más extraordinarias de la historia, con cuatro títulos de campeón y una colección inigualable de premios individuales.

Su salida de los Lakers refuerza las especulaciones de que podría unirse a su gran amigo Stephen Curry en los Golden State Warriors, que sería el cuarto equipo de su carrera tras los Lakers, Cleveland Cavaliers y Miami Heat.