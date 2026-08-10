Lewandowski y Chicago se acercan a cuartos de la Leagues Cup

El Chicago Fire del delantero polaco Robert Lewandowski quedó cerca de la clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 el domingo al vencer 3-1 al Santos en el cierre de la segunda fecha, en la que nueve clubes mexicanos quedaron eliminados prematuramente.

La victoria del Fire en el estadio Seatgeek, en Bridgeview, Illinois, tomó forma con los goles del danés Philip Zinckernagel (72'), el finlandés Rod Load (90') y Lewandowski (90+3').

Chicago llegó a seis puntos y se colocó en el tercer lugar (entre 18 equipos) de la Zona MLS; los cuatro primeros del sector avanzan a cuartos.

Con sus derrotas del domingo quedaron eliminados Santos, Necaxa, Atlético San Luis, Querétaro, Puebla y Tijuana.

También se despidieron Pachuca, Atlas y Pumas por la Liga MX, y Minnesota United y Vancouver Whitecaps por la MLS.

Tras dos fechas, en las que se jugaron 36 partidos, la MLS lleva 23 victorias por 13 de la Liga MX.

- América y Cruz Azul responden por México -

En el último partido de este domingo, el América logró un triunfo 3-1 ante Portland Timbers en el estadio Providence Park, en Portland.

Las Águilas tomaron el liderato de la Liga MX con seis puntos gracias a los goles del uruguayo Brian Rodríguez (6'), de Isaías Violante (63') y del colombiano Oscar Perea (88'), quien debutó en el club mexicano.

El noruego Kristoffer Velde (19') marcó por los Timbers, que tienen tres unidades y son décimos de la MLS.

En el estadio Sports Illustrated, en Nueva Jersey, el Cruz Azul venció 2-1 al New York City y llegó a seis puntos para quedar tercero en la zona de equipos aztecas.

"Para ganar estos tres puntos fue clave la paciencia que tuvieron mis jugadores, el equipo mostró madurez. Ahora estamos muy cerca de calificar", dijo Joel Huiqui, entrenador del Cruz Azul.

El New York City se quedó con tres unidades en el decimotercer puesto de la Zona MLS.

Los argentinos Agustín Palavecino (35') y José Paradela (78') firmaron los goles de Cruz Azul con sendos disparos desde fuera del área.

Max Murray (45+1') anotó por la oncena neoyorquina con un remate de cabeza en jugada de táctica fija.

- La pesadilla de la Liga MX -

El local Sounders goleó 3-0 al Querétaro, que presentó un equipo alternativo en el estadio Lumen Field, en Seattle.

Dirigido por el experimentado Brian Schmetzer, el Sounders se metió a la pelea por un lugar en cuartos de final con sus primeros tres puntos; es decimocuarto en la Zona MLS.

Los Gallos Blancos están en el fondo de la Liga MX sin unidades y ya eliminados.

Los tres goles de los Sounders fueron firmados por el novato Sebastián Gómez (4'), el macedonio Danni Musovsky (41') y el checo Albert Rusnak (68').

En el estadio Subaru Park, en Chester, Pensilvania, el Philadelphia Union logró un cómodo triunfo 3-1 sobre el Necaxa.

El Union obtuvo sus primeros tres puntos y está duodécimo en Zona MLS.

Tras sufrir su segunda derrota, el Necaxa (14º) también se despidió del torneo.

Nathan Harriel (3'), el uruguayo Bruno Damiani (12') y Cavan Sullivan (53') marcaron por el Union; los Rayos descontaron gracias al argentino Matías Espíndola (79').

El Atlético San Luis (15º) quedó fuera al perder 4-1 ante el Nashville SC (9º) en el estadio GEODIS Park, en Nashville.

El español Rafael Llorente (18') adelantó al Atlético, que aún no ha sumado puntos y también se despidió del certamen.

La remontada del Nashville llegó con un doblete del argentino Chris Espinoza (36', 45+7'), y sendos tantos del inglés Sam Surridge (38') y de Reed Baker-Whiting (88').

En el estadio Q2, el Austin goleó 3-0 al Puebla con un triplete del albanés Myrto Uzuni (4', 7' y 34').

El conjunto texano quedó como líder de la MLS con seis puntos; el Puebla se quedó en el fondo de la Liga MX.

Y en el estadio Snapdragon, el San Diego FC (16º) derrotó 1-0 al Tijuana (11º) con gol del marfileño Bryan Zamblé (22').